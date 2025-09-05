Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una funcionaria de Justicia coloca un cartel de advertencia en una de las salas del interior de la Fiscalía de Menores, ubicada en San Sebastián. Arizmendi

Los delitos de menores de 14 años a quienes no se puede imputar se triplican en Gipuzkoa

La Fiscalía abrió el año pasado 159 diligencias cometidas por niños, los más graves contra la libertad sexual

Martin Ruiz Egaña

Donostia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:01

La Fiscalía de Gipuzkoa abrió el año pasado 159 diligencias preliminares por delitos cometidos por menores de 14 años, triplicando la cifra que se alcanzó ... en 2023, cuando se registraron 56. Todos estos procedimientos son archivados debido a la condición de inimputabilidad de estos adolescentes ante la Justicia en España. Es uno de los datos más reveladores que se extraen de la memoria de actividad de la Fiscalía del País Vasco correspondiente a 2024, que destaca una tendencia delictiva «en aumento, con expedientes de gravedad y repercusión social». El documento evidencia, entre otras cosas, una realidad que afecta a los estratos más jóvenes de la sociedad y por tanto, también a los más vulnerables en muchos sentidos. Una situación que la Fiscalía vasca exige atajar, incluyéndola en el apartado de 'Temas de obligado tratamiento'.

