Los delitos de menores de 14 años a quienes no se puede imputar se triplican en Gipuzkoa

La Fiscalía de Gipuzkoa abrió el año pasado 159 diligencias preliminares por delitos cometidos por menores de 14 años, triplicando la cifra que se alcanzó ... en 2023, cuando se registraron 56. Todos estos procedimientos son archivados debido a la condición de inimputabilidad de estos adolescentes ante la Justicia en España. Es uno de los datos más reveladores que se extraen de la memoria de actividad de la Fiscalía del País Vasco correspondiente a 2024, que destaca una tendencia delictiva «en aumento, con expedientes de gravedad y repercusión social». El documento evidencia, entre otras cosas, una realidad que afecta a los estratos más jóvenes de la sociedad y por tanto, también a los más vulnerables en muchos sentidos. Una situación que la Fiscalía vasca exige atajar, incluyéndola en el apartado de 'Temas de obligado tratamiento'.

Los delitos cometidos por menores de 14 años en Gipuzkoa suponen el 16% del total de infracciones llevadas a cabo por personas que no alcanzan la mayoría de edad. En tan solo un año, estos expedientes se han triplicado pasando de los 56 detectados en 2023 a las 159 diligencias archivadas del año pasado. Entre los más graves, la Fiscalía de Gipuzkoa destaca los relacionados con «delitos de acoso escolar y contra la libertad sexual».

En relación con esta tipología de delitos, las tres Fiscalías provinciales hacen especial mención a un tema de afectación global que también tiene vinculación con las infracciones mencionadas. En 2024 se registraron aproximadamente 20 expedientes relacionados con las nuevas tecnologías entre los hechos delictivos cometidos por menores en Gipuzkoa. Las redes sociales más utilizadas para incurrir en estas faltas siguen siendo Instagram, Telegram, WhatsApp y Tiktok. Es en Instagram donde más conductas delictivas se observaron en Gipuzkoa el año pasado.

Dentro de este capítulo, la Fiscalía de Gipuzkoa subraya algunos de los casos detectados. Cuatro de los expedientes acabaron archivados «por ser los autores menores de 14 años». Tres denuncias hacen referencia al hackeo de cuentas de profesores o alumnos, acceso y borrado de mensajes, y envío de mensajes suplantando la identidad de los docentes. Los jóvenes reconocieron la autoría y el incidente se resolvió en el ámbito escolar. Dos procedimientos hacen referencia a insultos y amenazas a través de Instagram, siendo uno de ellos de especial crueldad. En este sentido, la Fiscalía del País Vasco advierte un «incremento de los problemas de salud mental entre los jóvenes, a la par que la intolerancia del colectivo hacia los compañeros que los padecen».

Se debe recordar que los menores de 14 años autores de un delito se consideran inimputables ante la Justicia en España. El documento elaborado por la Fiscalía vasca señala la falta de «un programa o un protocolo de actuación en aquellos casos en los que un menor inimputable comete un delito». En el escrito se menciona que «la Diputación Foral de Gipuzkoa suele dejar la intervención en manos de servicios sociales, lo que les parece muy grave en aquellos asuntos relativos a conductas sexuales inadecuadas». No obstante, la memoria recoge una mención especial al programa 'Bideratu', «aplicable a menores respecto de los que existe sospecha de abuso sexual infantil o conductas sexuales inadecuadas entre iguales», así como el programa 'Trebatu', «de intervención socioeducativa para familias con problemas de maltrato o abandono infantil y adolescencia».

Un déficit principal

En el mismo apartado de la memoria se apunta hacia un problema descrito como «el principal déficit» en relación al trabajo con menores y delincuencia. «Las tres Fiscalías coinciden en que en materia de reforma y también en protección, el principal déficit que aprecian es la inexistencia de un Grupo de Menores en la Ertzaintza y la necesidad de potenciar la formación policial en labores de investigación penal mejorando las funciones que tienen encomendadas de policía judicial específica».

La Fiscalía de Gipuzkoa en concreto aclara en el documento que «en el ámbito de la Justicia Juvenil todos los menores, sean víctimas o responsables penalmente en un procedimiento son objeto de protección», que se realiza a través de «las medidas judiciales de tipo educativo que se imponen tras la finalización del expediente de reforma». En función de la diligencia de riesgo «se ha actuado con víctimas especialmente vulnerables por sus patologías físicas o psíquicas, su carácter nacional o extranjero». Los fiscales de Gipuzkoa especifican que este último colectivo «no ha resultado especialmente problemático en la jurisdicción de menores, ni puede afirmarse que se encuentren desprotegidos cuando llegan a la provincia, dada la amplia red de recursos asistenciales existente».

53 casos de especial gravedad

Entre el desglose de datos ofrecido en la memoria, la Fiscalía de Gipuzkoa detalla que el número de «asuntos de especial gravedad» tratados en 2024 asciende hasta los 53 casos, la mayoría relacionados con ataques contra la libertad sexual y siendo «uno de ellos por un delito de homicidio».

Inimputabilidad La Fiscalía vasca señala la falta de «un protocolo de actuación» para menores de 14 años que delinquen

Dentro de las diligencias preliminares abiertas por la Fiscalía vasca se aprecia también un aumento en el número de causas archivadas por ser el autor menor de 14 años, pasando de las 258 de 2023 a las 301 del año pasado (un 16% más). Otra de las problemáticas que mencionan las tres Fiscalías vascas en el escrito está vinculada a los centros para jóvenes con problemas de conducta. «Se ha constatado este año la necesidad de aumentar el número o al menos reforzar en educadores y medidas protectoras los centros denominados de segunda fase. La falta de plazas en centros de primera fase hace que los de segunda fase estén siendo utilizados a modo de cajón de sastre». Esto está generando situaciones «muy graves y violentas» en pisos de acogimiento básico y de segunda fase. Los pisos de protección «acaban convirtiéndose en pisos de desprotección» para el resto de las menores debido a este problema de saturación.