Un cumpleaños especial con nuevos pulmones: «Gracias a mi amigo desconocido»

Miércoles, 18 de junio 2025

Los periódicos disponen de varios rincones para la participación de los lectores, quizá el más tradicional y antiguo sean las 'Cartas al director', un espacio para reflexionar, opinar, compartir, desahogarse y también para conmovernos en ocasiones, como lo ha hecho este miércoles Jesús Sánchez Ajofrín al contarnos cómo ha vivido su reciente cumpleaños, con unos pulmones nuevos que le han permitido seguir viviendo para contar sus años.

«La andadura por esta vida es la realidad con la que se puede imaginar la mejor película u obra de teatro jamás escrita. Esta es todavía más intensa que cualquier meta intelectual imaginada o de cualquier premio de excelencia ideado, tan frecuentes en esta sociedad del culto al ego como última y falsa recompensa a lo banal e insignificante», escribe este lector de El Diario Vasco.

A continuación recueda a quien le ha salvado la vida: «En mi cumpleaños estuvo presente un ser muy especial y desconocido: la persona donante que hace más de un año me regaló sus pulmones para el trasplante». Así, Jesús Sánchez expresa su agradecimiento pese a no saber quién era «ni a qué se dedicó, pero en mi pecho está presente para insuflarme el oxígeno necesario que me premite agarrarme a esta preciada vida».

El receptor de aquellos pulmones que le salvaron la vida hace algo más de un año concluye con un «gracias a mi amigo desconocido» el testimonio de una historia que nos pone ante los ojos la importancia de la donación de órganos para que otras personas puedan continuar con la película de su vida y apreciar cada aliento que respiramos.

Temas

salud