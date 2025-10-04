Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Grijalba camina con la ayuda de un bastón por la plaza Urdanibia de Irun.

Ana Grijalba camina con la ayuda de un bastón por la plaza Urdanibia de Irun. F. De la Hera
Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria

«Lo cruel de la retinosis es que no se nota»

La irundarra Ana Grijalba tan solo tiene un campo visual del 5% en cada ojo y pide «comprensión» hacia las personas con esta enfermedad. «Hay gente que no entra en razón», dice

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:18

Comenta

Ana Grijalba ha aprendido a vivir sin apenas poder ver. Tiene 59 años y a los 26 le diagnosticaron retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que ... provoca la pérdida visual poco a poco y es la primera causa de ceguera de origen genético en la población adulta. Apenas tiene un campo visual de 5 grados en cada ojo cuando lo normal en una persona sin ningún tipo de discapacidad visual es de 180 a derecha e izquierda, y de 120 arriba y abajo. «Para que la gente se haga una idea, yo veo por un agujerito durante todo el día», ejemplifica la irundarra. Es lo que popularmente se denomina visión tubular o en túnel, la pérdida de la visión periférica que deja intacta la visión central, similar a mirar a través de un tubo o cañón de escopeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  4. 4

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  5. 5

    Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»
  6. 6

    Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
  7. 7 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  8. 8

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  9. 9

    Traiga bañador, chanclas y toalla: la cita es en Kluba de Tabakalera
  10. 10 ¿Qué te parece la renuncia de Goia? ¿Cuáles son los principales retos de Insausti?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Lo cruel de la retinosis es que no se nota»