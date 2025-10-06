Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque Se han registrado hasta ocho kilómetros de retenciones pero ya van disminuyendo

Beatriz Campuzano San Sebastián Lunes, 6 de octubre 2025, 15:01 | Actualizado 16:03h.

Cortada totalmente la AP-8 en Deba, sentido Irun, por la avería de un camión que se ha incendiado. El suceso ha tenido lugar pasadas las dos del mediodía y se están registrando colas que en un primer momento han llegado hasta los ocho kilómetros, aunque ya van remitiendo.

Según informa el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las 15.30 horas se han registrado hasta cuatro kilómetros de retenciones. No obstante, los agentes siguen trabajando en el lugar donde se ha producido el incidente ya que el remolque aún no ha podido ser retirado de la vía.

Desde Seguridad están desviando el tráfico por la N-634, en Elgoibar, lo que está provocando también retenciones significativas en esta carretera, de unos 4 kilómetros también. Se pide por ello máxima precaución en toda la zona.