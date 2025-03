Sin citas para vacunación exterior en los próximos seis meses en Gipuzkoa

Martin Ruiz Egaña Martes, 11 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Viajar a un país exótico y que te inoculen las vacunas necesarias es prácticamente imposible en Gipuzkoa. El portal web del centro de vacunación ... internacional de Donostia no tiene citas disponibles durante los próximos seis meses. Acudir presencialmente al lugar no es una alternativa porque «el personal no ofrece soluciones». Desde el centro insisten en que «con los medios limitados que tenemos, lo hacemos lo mejor que podemos».

M., que a menos de un mes de viajar a Costa Rica está encontrando dificultades para vacunarse. «No me dan cita en el centro de vacunación y el servicio telefónico no funciona. Sólo dan cita si alguna de las que están cogidas se libera». «No me dan cita en el centro y el servicio telefónico no funciona, sólo dan citas si se libera alguna que está cogida» R. M. Vecina de Donostia afectada Esta joven donostiarra asegura que su viaje, aunque inminente, no es considerado como urgente por el centro. «Se da prioridad a los viajes por trabajo, estudios o motivos familiares. El turismo no entra dentro de esa categoría». Como alternativa, el centro sugiere acudir a Osakidetza. «La única solución que ofrecen es que te receten las vacunas en Osakidetza y te las ponga una enfermera». «La vacunación exterior no nos compete a nosotros, es obligación y responsabilidad del Gobierno central» Osakidetza Pero aquí la joven se ha encontrado con otra barrera. La vacunación exterior no es competencia de Osakidetza, sino del Gobierno central. «No nos compete a nosotros, es obligación y responsabilidad del Gobierno. Esto es lo que decimos a las personas que vienen a vacunarse, sobre todo en época de verano», aclaran desde el Servicio Vasco de Salud. Las vacaciones en destinos exóticos se han multiplicado entre los guipuzcoanos, y no sólo en verano, sino también en otras fechas del año. «Desde el final de la pandemia estos países están mucho más solicitados. La demanda es constante en todos los meses del año. Por ejemplo, en Semana Santa también sube mucho», detalla la subdelegada del Gobierno en Gipuzkoa, Noemí López. «Si la información correcta llegara de manera eficaz a la ciudadanía, muchas de las citas que se cogen quedarían canceladas» Noemí López Sub. del Gobierno en Gipuzkoa El problema, en su opinión, reside en la «falta de información» de algunos ciudadanos. «Hay muchos destinos para los que no hace falta vacunarse, y por tanto, no es necesario pedir cita. Muchos países del sudeste asiático no requieren de ninguna vacuna», recuerda. Esto es lo que provoca la saturación de citas en el centro, según indica la subdelegada. «Si la información correcta llegara de manera eficaz a la ciudadanía, muchas de las citas quedarían canceladas». Para hacer frente a esta problemática, la subdelegación del Gobierno tiene en mente «reforzar la difusión» de información con el lanzamiento de una campaña en los próximos meses, de cara a la temporada estival. «Nuestro objetivo es que no se colapsen las citas con gente que no necesita vacunarse. Vamos a lanzar una campaña de información en colaboración con varias agencias de viajes para que la información llegue directamente a los usuarios del centro», adelanta López. Solo un médico, dos en verano El verano pasado, para tratar de mitigar la saturación de citas en el centro, acentuada en la época vacacional, optaron por ampliar en un facultativo más la plantilla de vacunación del consultorio. «Tuvimos dos médicos durante todo el verano pero ahora volvemos a tener sólo uno, y se nota. Esperemos que para verano volvamos a tener dos». Este déficit de servicio en el centro de vacunación de Gipuzkoa contrasta con el auge de los viajes a destinos exóticos. «Hasta ahora hemos atendido a más del doble de personas que el año pasado», aseguraba Ane Bañuelos, jefa de dependencia del centro de Amara en agosto de 2024. La cifra de pacientes que acudieron al centro de vacunación de Donostia el año pasado desde mayo hasta julio asciende a 1.523, estadística que supera holgadamente los atendidos que registró el consultorio en las mismas fechas del año 2023. Los destinos solicitados son cada vez más exóticos e inusuales. Desde países más comunes como Tailandia, Colombia, Tanzania, Kenia o Costa Rica hasta destinos menos tradicionales como Malasia, China, Senegal, India o Filipinas. «Los destinos más raros que nos han llegado este año para viajes turísticos son Angola y Vietnam», desvelaba Bañuelos el año pasado. El exponencial incremento en la demanda de este tipo de viajes provoca que el centro de vacunación internacional de Gipuzkoa atienda también a personas de más allá del territorio. Aparte de guipuzcoanos, el consultorio se ve obligado a recibir a vizcaínos, alaveses e incluso franceses. «Somos el único centro de vacunación de la provincia, atendemos mucha demanda, pero el resto está igual. Cogen cita aquí y como nosotros no podemos controlar de dónde vienen, los recibimos». Para contrarrestar los efectos de esta saturación, el centro implementó hace unos meses tres medidas que ya no están activas. Para el verano pasado se amplió la plantilla con un médico más, refuerzo con el que actualmente no cuentan en el consultorio. También ofrecieron durante los meses estivales un servicio de citas telefónicas «para viajes de menos riesgo» con la finalidad de liberar la saturación de citas presenciales. A estas dos medidas se le sumó una ampliación del horario de atención, adelantándolo a las 8.00 horas, pero han recuperado el horario habitual con apertura a las 9.00, es decir, una hora menos que en verano. Hasta 2020, el centro de Amara contaba con dos médicos en plantilla pero desde entonces han tenido varias épocas en las que sólo ha trabajado un facultativo. Esto explica el descenso de vacunados. En 2019 el consultorio trató a 7.379 personas –máximo en la última década–, mientras que el año pasado fueron 5.284 vacunados.

