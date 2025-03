«Un café costará tres euros dentro de dos años»

Martin Ruiz Egaña Domingo, 2 de marzo 2025, 00:04 Comenta Compartir

Cuánto estaría dispuesto a pagar por un café? Uno con leche, de media, ronda ahora mismo 1,70 euros en una cafetería, pero esta cifra podría cambiar en un futuro cercano. «Se prevé que dentro de dos años haya que pagar tres euros por un café». Es la predicción de Gorka Etxenike, director comercial de La Casa del Café. El doble que hace apenas dos años, un incremento para el que existen «razones de peso».

«China ha entrado en el mercado comprando grandes volúmenes de café, algo que dispara la especulación de precios» Gorka Etxenike Dir. comercial de La Casa del Café

Brasil, Colombia y Etiopía, tres de los principales productores de café a nivel mundial, han pasado por crisis que han afectado sus cosechas. El aumento no es casual. «Los principales productores de café están sufriendo crisis de diversa índole», relata Ricardo Knabben, uno de los propietarios de Old Town Coffee, empresa de café de especialidad afincada en Donostia. «Las cosechas de Brasil han sido muy pobres por las lluvias y los problemas de temperaturas. Han obtenido un 40% menos. En Etiopía, los conflictos bélicos que rodean el país han debilitado la logística para exportar productos. En Colombia, los problemas políticos están entorpeciendo la exportación del café», enumera Knabben.

Otro de los frentes abiertos en el mercado del café es la entrada de China como comprador masivo. «Ha empezado a comprar grandes volúmenes de café y este incremento de la demanda cambia el mercado». La llegada de este nuevo pujador «ha inflado» los precios. «Si antes había diez sacos para repartir entre cinco compradores, ahora hay diez sacos para repartir entre siete», compara Etxenike.

«También hay que tener en cuenta el tema de la especulación. Hubo mucho torrefactor que tuvo que tirar de café de robusta porque el arábico subió de precio. Por lo tanto, hubo tanta demanda de café de robusta que cada vez es más complicado comprarlo. ¿Eso qué ha hecho? Dar la vuelta a la tortilla y provocar la subida del café de robusta», detalla Ekaitz Urdanpilleta, responsable de fábrica de La Casa del Café.

Parece que este encarecimiento del grano no va a ser flor de un día. «Creo que a medio-largo plazo no va a bajar, va a seguir subiendo. La demanda no para de subir y la oferta va a bajar. El cambio climático está provocando que cada vez haya menos zonas propicias para plantar café», explica el propietario de Old Town Coffee.

«Soluciones tecnológicas»

«Los precios no suben porque sí, el mercado lo demanda. En general va a haber subidas, es insostenible mantener el precio actual. Aun así, estamos intentando cerrar contratos con suficiente margen para poder ir dando las pertinentes explicaciones a nuestros clientes sobre la subida de precio. El público final tiene que entender las razones de ese cambio», cuenta Julio Cuesta, otro de los socios de Old Town Coffee.

Las malas cosechas de café se han multiplicado en los últimos años debido al cambio climático. «Cada vez hay menos zonas propicias para plantar café por el cambio climático. Dentro de no mucho habrá que buscar soluciones tecnológicas que simulen las condiciones meteorológicas para conseguir buenas cosechas», reflexiona Cuesta.

Exigir calidad

La Casa del Café se define como una «empresa familiar basada en la cercanía». El año que viene, esta compañía pionera del café en Euskadi cumplirá 100 años. Se muestran orgullosos de mantener esa «filosofía familiar» durante toda su historia, de su cercanía con el cliente. Un compromiso que se traslada al precio y a la calidad del producto que ofrecen. «Nosotros, por ejemplo, no hemos subido el café durante muchísimos años, pero el año pasado nos vimos obligados a incrementarlo dos veces. Este año esperamos que haya otras dos subidas», anuncia su director comercial.

El 'boom' del mundo del café ha llegado a Gipuzkoa y en Donostia los locales dedicados al café de especialidad se multiplican. Solo en la capital guipuzcoana se abrieron una decena de establecimientos de este tipo el año pasado. «El concepto ha cambiado y es bueno, pero habrá burbuja, los grandes se comerán a los pequeños. Nosotros tuvimos que cerrar por la pandemia», expresa Javier García, propietario del tostador Sakona en Irun. García regentaba una cafetería cerca del Kursaal pero tuvieron que bajar la persiana en 2020.

«En Brasil la cosecha ha sido muy pobre yha bajado el 40% por el tiempo y en Colombia influye la política» Ricardo Kanabben Old Town Coffee

Desde Old Town Coffee ven con buenos ojos la irrupción de estos locales. «Muchas cafeterías de especialidad trabajan con nuestro café. Nuestro objetivo es hacer llegar buen café a la máxima gente posible. Cuantas más personas estén informadas y sepan diferenciar el buen café del malo, mejor para nosotros y para todos, porque el café de calidad se irá generalizando y se podrá tomar en cualquier lado», asegura Julio Cuesta.

«Tenemos que ser exigentes con el café. Si en un restaurante pagas 60 euros por una chuleta y está dura, se lo dices al camarero. Pero con el café, como hemos pagado 1,80, si está malo nos da vergüenza protestar. Lo bebemos sin decir nada o lo dejamos ahí. Tenemos que ser igual de exigentes», propone Gorka Etxenike.

El director comercial de La Casa del Café hace hincapié en la importancia de la formación en el mundo del café. «Que la gente quiera formarse, se quieran dar todos los pasos que hay que dar para sacar un buen café e incluso informarse del café que se está comprando. Esto es lo que va a hacer que los demás hosteleros se actualicen. Al final esta competencia va a provocar que la calidad media del café que se consume suba. Es positivo buscar ese punto intermedio entre el profesionalismo y la falta de formación».

Café desde Brasil a Europa en velero El 'boom' del negocio del café ha provocado la búsqueda de medios de transporte alternativos, más acordes con la sensibilidad medioambiental actual. Hasta ahora, el medio principal para transportar mercancía de un lado del charco al otro era el mercante, pero esto está empezando a cambiar debido al impacto que tienen este tipo de barcos en el medioambiente y en el producto. En Old Town Coffee han optado por un transporte alternativo, «mucho más favorable para el grano de café y para el planeta». El café que tuestan llega a Europa en velero desde países productores como Brasil o Colombia. Es un medio «mucho más sostenible, con mejor impacto medioambiental no solo por el combustible, sino por la contaminación acústica que supone para la biodiversidad marina», explican. Un velero tiene un 90% menos de emisiones, llega antes a su destino y mantiene la calidad del grano de café.