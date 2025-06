Verdades a puñetazos

Comenta Compartir

Abandona toda esperanza de conocer la verdad de las cosas. Cualquier verdad, por sublime o cutre que sea, da igual que te la cuente Agamenón ... o su porquero. Ni verdades ni milongas, tío, tú vas a muerte con lo tuyo. Te comento un par de asuntos muy cutres, que de sublimes no tienen nada (este país no da para más). El pifostio de Leire Díez ha llegado a tal nivel de complejidad que no lo resuelve ni la IA ni el ordenador cuántico del CERN. Melody, otra que tal baila, RTVE, Eurovisión y sus fontaneros. No creerás que Eurovisión es una ONG. Fontaneros políticos a sueldo los ha habido siempre, incluso antes de los reyes godos (mírate la Wikipedia). Lo que pasa es que nos han comido la cabeza con la democracia y los mundos de Yuppie. Te lo has creído y ahora viene el llanto y el crujir de dientes.

Lo que se ve de Leire Díez es lo que hay. Parafraseando a Oscar Wilde «las cosas son siempre lo que parecen». Y la estrategia del PSOE de negar lo evidente es muy acertada y la única opción que le queda. Negar, siempre negar. Otra cosa es que le funcione. Tengo mis dudas. Leire y Melody, tanto monta, dos divas incomprendidas y valientes en un camino de espinas y rosas, dice Melody en su canción. Batallando en el ring de la vida, en un mundo en guerra. Me lo pones a güevo. La primera víctima de una guerra es la Verdad. Ahora sin coñas; en España vamos a terminar como en los Parlamentos de Turquía o Bolivia. A hostia limpia.

