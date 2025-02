La aventura de vivir

Comenta Compartir

El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Lo que se aprende en el colegio nunca se olvida. Vivir es una pesada carga, sobre ... todo porque sabes que la vas a palmar. Te rebelas, te jode, pero al final pasas por el aro, cumples con tu obligación y te mueres como todo quisque. No vas a ser menos que los demás, tío. Es verdad que no todo el mundo crece o se reproduce, pero tampoco vamos a entrar en detalles discriminatorios y fascistoides. Todos somos iguales ante Dios. Y más te digo, aunque no te lo creas cada fase de la vida tiene sus alicientes. Es absurdo que te empeñes en no pasar de la etapa 'forever young'. La juventud también está sobrevalorada. Te venden publicidad barata y tú te lo crees. Seguro que los mayores fiascos y patinazos los has cometido antes de los cuarenta.Eso sí, todos merecemos un reconocimiento en vida, incluso una columna de periódico. El obituario y la esquela se nos darán por añadidura. De eso no se libra ni el papa Francisco. Es verdad que este hombre nunca me ha gustado y no porque sea argentino. No soy racista. Pero suena raro un sumo pontífice con acento porteño, más propio de un tanguista engominado, que de un vicario de Cristo en la tierra. Tampoco soy católica, soy cristiana. En el Concilio de Nicea (S. IV) la Iglesia de Roma abolió la reencarnación como dogma de fe. Las segundas oportunidades restaban credibilidad al Vaticano. Ego te absolvo. Menos mal que nos han dejado la luz al final del túnel.

