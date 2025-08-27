La AP-8 vuelve a registrar siete kilómetros de retenciones en la muga La carretera guipuzcoana vuelve a sufrir atascos debido a la operación retorno

Las retenciones han comenzado a las 16.30 de este miércoles por la tarde.

Iñigo Goñi Davó Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:43 | Actualizado 18:25h. Comenta Compartir

La AP-8 en Irun sentido Baiona vuelve a registrar, una vez más este agosto, siete kilómetros de retenciones. La muga sufre otra vez la conocida 'operación retorno', los embotellamientos a causa del gran tráfico de vehículos que cruzan la frontera por la carretera guipuzcoana en su retorno de vacaciones.

Este miércoles por la tarde, las retenciones han comenzado en torno a las 16.30, y en apenas una hora ha alcanzado ya los siete kilómetros. Como el resto de jornadas, se espera que las retenciones, cuya causa es la gran afluencia de tráfico, duren hasta las 20.00.

Esta misma tarde, también en la AP-8, pero en Mendaro sentido Irun, hay cinco kilómetros de retenciones debido a la avería de un camión hacia las 17.30 que ha dejado un carrilo cortado.

La mañana de este miércoles tampoco ha sido fácil para el tráfico en Gipuzkoa. A primera hora de la mañana, un peatón ha sido atropellado en Arrasate, en la avenida de Navarra. El hombre ha resultado herido de carácter leve, y el conductor ha permanecido en el lugar hasta que ha llegado la Guardia Municipal de la citada localidad.