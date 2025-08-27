Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La AP-8 vuelve a registrar siete kilómetros de retenciones en la muga
Las retenciones han comenzado a las 16.30 de este miércoles por la tarde. TGV

La AP-8 vuelve a registrar siete kilómetros de retenciones en la muga

La carretera guipuzcoana vuelve a sufrir atascos debido a la operación retorno

Iñigo Goñi Davó

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:43

La AP-8 en Irun sentido Baiona vuelve a registrar, una vez más este agosto, siete kilómetros de retenciones. La muga sufre otra vez la conocida 'operación retorno', los embotellamientos a causa del gran tráfico de vehículos que cruzan la frontera por la carretera guipuzcoana en su retorno de vacaciones.

Este miércoles por la tarde, las retenciones han comenzado en torno a las 16.30, y en apenas una hora ha alcanzado ya los siete kilómetros. Como el resto de jornadas, se espera que las retenciones, cuya causa es la gran afluencia de tráfico, duren hasta las 20.00.

Esta misma tarde, también en la AP-8, pero en Mendaro sentido Irun, hay cinco kilómetros de retenciones debido a la avería de un camión hacia las 17.30 que ha dejado un carrilo cortado.

La mañana de este miércoles tampoco ha sido fácil para el tráfico en Gipuzkoa. A primera hora de la mañana, un peatón ha sido atropellado en Arrasate, en la avenida de Navarra. El hombre ha resultado herido de carácter leve, y el conductor ha permanecido en el lugar hasta que ha llegado la Guardia Municipal de la citada localidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  3. 3

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  4. 4 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  5. 5

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  8. 8 La ola de Belharra, una de las más espectaculares de Europa, aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  9. 9

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  10. 10

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La AP-8 vuelve a registrar siete kilómetros de retenciones en la muga

La AP-8 vuelve a registrar siete kilómetros de retenciones en la muga