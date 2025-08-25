Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una ola azota el Paseo Nuevo en San Sebastián.

Alerta amarilla por olas de más de dos metros este martes

Euskalmet alerta de oleaje peligroso en toda la costa guipuzcoana que alcanzará su máxima altura por la tarde

Iñigo Goñi Davó

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:17

Alerta amarilla por olas de entre dos y dos metros y medio en la costa vasca durante toda la tarde de este martes. Según ha ... alertado Euskalmet, la altura de las olas irá subiendo significativamente durante la mañana hasta alcanzar su altura máxima en la segunda mitad del día, pues proyectan el mayor riesgo de impacto en la costa desde las 19.00 hasta las 20.00.

