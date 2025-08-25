Alerta amarilla por olas de más de dos metros este martes

Alerta amarilla por olas de entre dos y dos metros y medio en la costa vasca durante toda la tarde de este martes. Según ha ... alertado Euskalmet, la altura de las olas irá subiendo significativamente durante la mañana hasta alcanzar su altura máxima en la segunda mitad del día, pues proyectan el mayor riesgo de impacto en la costa desde las 19.00 hasta las 20.00.

La Agencia Meteorológica también ha emitido un aviso amarillo por riesgo marítimo-costero, ya que con grandes olas y un viento con mucha fuerza, a lo largo del día se originará mar rizada y marejadilla, lo que dificultará la navegación en las dos primeras millas cercanas a la costa.

Además del oleaje, se espera para este martes un clima desapacible que consistirá en alguna nube y pequeñas lloviznas por la mañana, y una tarde nublada y con lluvia. Las temperaturas oscilarán en la costa entre los 18 y los 23 grados en el litoral y 17 grados de mínima y 25 de máxima en el interior.