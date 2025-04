Paloma, pareja de Frank Cuesta: «Los doctores están sorprendidos de su resistencia al veneno»

J. F. Sábado, 19 de abril 2025, 14:23 Comenta Compartir

«Está bien dentro de lo que cabe, estable, fuera de riesgo», así tranquilizaba Paloma Ramón, pareja de Frank Cuesta, conocido también como Frank de la jungla, a los seguidores del popular naturalista en un vídeo publicado esta misma mañana tras el angustioso incidente con una cobra escupidora. Según relata Ramón, el propio aventurero salió a intentar retirar al reptil que se encontraba cerca del santuario de animales, desconociendo que se trataba de una especie capaz de escupir veneno. «No sabía que era una cobra escupidora y la escupido en los ojos; tiene los dos ojos afectados», detalló con preocupación.

El traslado al hospital fue inmediato, donde los médicos atendieron a Cuesta, quien experimentaba un «dolor muy grande» que se le había expandido. La novia del herpetólogo expresa el temor inicial de que pudiera «perder los ojos e incluso la vida». Sin embargo, la evolución de Frank ha sorprendido gratamente al equipo médico. «Lo que es alucinante es son los doctores que están sorprendidos con la resistencia que tiene Frank al veneno», afirmó Paloma, destacando la fortaleza de su pareja ante la potente neurotoxina.

La particularidad del caso radica en que Frank Cuesta «no puede administrarse antiveneno por el problema médico que tiene», lo que aumenta la admiración por su recuperación. Paloma explicó la peligrosidad del veneno de una cobra escupidora, capaz de provocar «colapso, infarto» e incluso la muerte en una persona sin las defensas de Frank.

Frank Cuesta ya ha sido trasladado a planta y se calcula que estará «en una semanita o dos ya en perfectas condiciones». Paloma Ramón quiso compartir la noticia a través de las redes sociales, publicando incluso imágenes del incidente a petición del propio Frank, ya que «las noticias se filtran tan rápido» y él quería que se comunicara lo sucedido de primera mano.

La serpiente que mordió a Frank Cuesta, liberada

Además, Paloma desveló una rocambolesca anécdota ocurrida durante el traslado al hospital. En un momento dado, el herpetólogo pidió que detuvieran el vehículo cerca de un río y se descubrió que «mágicamente aparece una caja detrás del coche, y era la dichosa cobra, o sea, me la había metido en el coche y no me había dicho nada». Finalmente, la serpiente fue liberada en el río, demostrando la peculiar relación de Frank Cuesta con los animales, incluso en momentos de extrema urgencia.

Paloma Ramón, quien está ayudando en la gestión del santuario de animales ubicado en Tailandia durante la convalecencia de Frank, agradeció el apoyo y la comprensión de los seguidores, enfatizando que «no se ha ido definitivamente, solo se está tomando un descanso».