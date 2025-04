Frank Cuesta se despide de sus seguidores: «Anímicamente no estoy bien»

J. F. Jueves, 10 de abril 2025, 18:31 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

Frank Cuesta ha confirmado el cierre definitivo de su canal personal de YouTube, una decisión comunicada a sus más de 4 millones de suscriptores a través de un extenso vídeo en el que también deja intuir que abandonará su santuario y el país que le ha acogido durante tantos años, Tailandia. Las razones que lo han llevado a esta difícil determinación, según confiesa, «son de naturaleza tanto personal como legal» y añade que no se siente bien: «anímicamente no estoy bien, estoy jodido, mucho».

Desde un punto de vista personal, el televisivo naturalista Frank de la Junga confiesa sentirse desconectado de sí mismo, careciendo de la energía y motivación que una vez tuvo. Según él mismo declara: «No estoy donde tengo que estar ahora mismo; ni en mi mente, ni en mi ilusión, ni en motivación». También menciona las críticas y conflictos en el ámbito público que han repercutido negativamente en su entorno familiar, especialmente para sus hijos y su pareja, Paloma.

Curiosamente, Paloma ha comenzado a sobresalir en los contenidos de su canal, algo que Frank Cuesta celebra: «Está haciendo muchos más vídeos, está siendo la protagonista». Pero mientras él opta por la retirada, su hijo Zape ha lanzado su propio canal de YouTube, en el que hace su debut en un vídeo junto a Frank y Paloma, explorando la selva. Ellos serán quien continuén compartiendo contenidos sobre el Santuario que creó Cuesta en Tailandia.

El aspecto más crítico de su decisión se encuentra en la situación legal a la que se enfrenta en Tailandia. Cuesta asegura que tiene que hacer frente a denuncias que podrían llevarlo a prisión o a la deportación, manifestando su temor: «No soy mala persona, pero probablemente acabe en la cárcel o deportado. Me tengo que ir del país (…) Esto me puede reventar del todo». Además lamenta tener que dejar un país «en el que he pasado media vida».

Después de reflexionar sobre su futuro, ha decidido cerrar también sus cuentas en redes sociales. En un vídeo de 20 minutos, defendió que esta elección se debe también a las polémicas que han afectado a su familia. Además, Cuesta fue detenido por las autoridades tailandesas en su refugio de animales por una presunta posesión ilegal de fauna salvaje, pasando una noche en la comisaría de Lao Khawn antes de ser liberado bajo fianza. En respuesta a esta situación, en aquella ocasión expuso públicamente que podría haber intereses ocultos en su contra y enfatizó que no ha hecho nada ilícito. Esta compleja situación lo ha llevado a tomar decisiones cruciales, como planear su salida de Tailandia en cuanto sea posible.

Cuesta ha dejado claro que debe abandonar Tailandia y confiesa que se siente abrumado por lo que está viviendo y considera que cada vez que se expresa públicamente, su situación sólo empeora. «Tengo 53 año,s he trabajado toda mi vida, he intentado construir algo y hacer cosas para que mis hijos tuvieran un futuro.... Este santuario tiene cuatro años, compramos la tierra y esto queda para mis hijos y para Paloma y lo que no puedo hacer es seguir estando ahí por mi ego o por mis ganas de hacer cosas, en ese sentido de estar delante de la cámara».

Frank Cuesta: «La gente más cercana lo está pasando mal»

«Llega un momento en el cual tienes que desaparecer porque estás haciendo más mal que bien a la gente que quieres, y a mis hijos les ha cambiado la vida completamente en el último año y no quiero señalar a nadie pero son mis acciones la que las que llevan a la gente más cercana a pasarlo mal», continúa. «Tengo que dar un paso atrás y tengo que desaparecer no sé si para siempre o durante un tiempo hasta que las cosas estén mejor pero llega un momento que no puedo no puedo más.. les estoy haciendo daño porque todo lo que pasa a nivel mediático, todo lo que pasa a nivel judicial les está afectando mucho a mis tres hijos están jodidos y preocupados, sin querer le hago daño por lo mismo. porque porque soy un zoquete a veces», añade en su vídeo.

En su declaración subraya que no culpa a nadie de sus circunstancias, asumiendo toda la responsabilidad por las consecuencias de sus actos. «No soy un mal tío, ni soy un tacaño, ni una persona que haya sido mala en el sentido de dinero o de ayuda, pero se ha tornado en una manera sumamente fea», explica.

