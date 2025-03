Emma García se confiesa: «He estado cuatro veces a punto de morir y no lo sabía»

L. G. Lunes, 10 de marzo 2025, 07:37 Comenta Compartir

El psicólogo Rafael Santandreu ha vuelto al plató de Fiesta, presentado por Emma García, para abordar uno de los mayores temores del ser humano: el miedo a la muerte. Durante su intervención, propuso una filosofía sencilla pero impactante para afrontar esta angustia: memento mori, una expresión latina que significa «recuerda que morirás». Además, la presentadora guipuzcoana explicó vivencias que ha tenido y que dejó al público y a los telespecadores con la boca abierta.

Para Santandreu, aceptar la muerte como algo inevitable es clave para vivir con menos ansiedad: «Nos preocupamos por cosas que no son importantes. Deberíamos pensar: '¿Qué más da haberme peleado con un compañero de trabajo si, dentro de un tiempo, los dos estaremos muertos?'», reflexionó el experto.

Su teoría invita a relativizar los problemas cotidianos y a desmitificar el concepto de la muerte, algo de lo que también han hablado en público figuras como Antonio Resines o Mari, de Chambao, tras haber vivido experiencias cercanas al final de sus vidas.

Emma García: «Yo no había sido consciente»

En este contexto, Emma García sorprendió a los espectadores al compartir su propia vivencia: «No somos conscientes de las veces que hemos estado a punto de morir. A mí me dijeron que había estado cuatro veces a punto de morirme y me dijeron en qué momentos. Yo no había sido consciente. Creo que eso no lo sabemos si no te lo dicen», confesó.

Su declaración dejó atónita a la directora del programa, Eva Espejo, a lo que la presentadora reaccionó con humor: «Tenéis aquí a vuestra presentadora de milagro».

La conversación continuó con el testimonio de Bea Jarrín, colaboradora del espacio, quien reveló que durante una operación quirúrgica llegó a sentir que salía de su propio cuerpo, una experiencia que, según algunos estudios, es relativamente común en situaciones extremas.

Temas

Emma García