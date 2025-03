Aitana en su documental de Netflix: «Zarautz es un lugar que me hace sentir en paz» La cantante ha estrenado su documental de seis capítulos en Netflix, 'Metamorfosis', en el también aparece surfeando junto a su amigo el surfista zarauztarra, Aritz Aranburu, en la localidad guipuzcoana

M. S. Domingo, 2 de marzo 2025, 13:55

La cantante catalana, Aitana, ha estrenado su documental de seis capítulos en Netflix, titulado 'Metamorfosis', en el que aparece la localidad guipuzcoana de Zarautz, un lugar que la cantante ha visitado en otras ocasiones para practicar surf junto a su amigo el surfista zarauztarra, Aritz Aranburu, y que, según ha confesado en el documental, «le hace sentir en paz».

«Estaba como de mal humor viniendo y luego he llegado aquí y he entendido por qué quería venir», arranca contando a Valle, una de sus mejores amigas y su asistente personal en el sexto capitulo y final de su documental. «No vengo tanto, vengo sobre todo cuando necesito una recarga, porque Zarautz en un lugar que me hace sentir en paz», confiesa la cantante de 25 años.

«Todo el tiempo estoy luchando por estar feliz. Necesito que se hagan los conciertos en el Bernabéu, eso es lo que más me gustaría, expresaba mientras tomaba el desayuno frente a un ventanal en la localidad costera de Zarautz. Un tema que aborda durante todo el documental, ya que a causa de las protestas de las asociaciones vecinales por el ruido dos de sus fechas fueron suspendidas.

Aitana practica surf en Zarautz en su documental

Aunque en el documental de Netflix también habla de la cara 'B' de la fama, de su depresión, y otros temas de su vida personal y profesional. Sentada en la playa y junto a su amiga también menciona el reciente despido de su prima, quien era su representante. «Mi prima me ayudaba más que el representante de la compañía, éramos nosotras solas contra el mundo, de hecho el primer viaje que hicimos a los Ángeles lo hicimos nosotras solas», admite. «Pero al final la que se queda soy yo», zanjaba sobre el tema.

Y al final de la escena, como no, se puede ver como Aitana va a practicar surf. «Qué frío voy a pasar, aunque luego entras al agua y no lo notas. Bueno, lo digo como si fuese surfista profesional y solo he surfeado dos veces», decía mientras contemplaba el nublado atardecer en Zarautz.

«Siempre hace lo mismo, tiene miedo y nervios al principio y luego siempre lo hace genial, como también pasa en sus conciertos», cuenta el surfista zarauztarra, Aritz Aranburu, quien también hace una aparición en el documental, ya que lleva a hacer surf a Aitana. «Yo a Aritz le admiro un montón», admite la cantante sobre su amigo mientras se ven varias imágenes en la que hace surf.