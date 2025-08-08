Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Campaña del Ministerio de Comercio informando sobre la nueva legislación 'Pueblo', 16 de diciembre de 1953

Las sardinas y el periodismo

Gastrohistorias ·

Para desgracia de pescateras, carniceros y tenderos en general, en 1953 se prohibió en España el uso de papel impreso para envolver alimentos

Ana Vega Pérez de Arlucea

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:28

Mi frutero está de vacaciones. Mientras él descansa muy merecidamente, yo recorro las fruterías que permanecen abiertas en el barrio para ver cuál me cuadra ... mejor en calidad, precio y sonrisas. Comparo lo que cuestan en unas y otras las ciruelas claudias, que ya están en sazón, e intento apreciar a ojo si los tomates de pera que venden son de los buenos-buenos para salmorejo. Pido, pago y entrego la bolsa de la compra (grande, de tela y ya un poco chuchurría) que uso más o menos desde hace siete años, cuando el Real Decreto 293/2018 impuso el cobro de las bolsas de plástico. Todos nosotros nos hemos acostumbrado ya a la pregunta de «¿Quiere bolsa?» y también a jurar en arameo cuando un despiste nos hace pagar por bolsas nuevas teniendo un montón de ellas en un cajón de la cocina.

