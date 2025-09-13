Bite / Bixigarri, la alegría de cocinar

Alex Oier Olarra-Gonzalez, Andoni Balda e Imanol Lasa ponían en marcha Bixigarri el 18 de abril del 2024, y, en un solo año de ... vida, les ha convertido en una referencia gastronómic a tener en cuenta en Errenteria. Por si eso fuera poco, el 24 de abril de este mismo año abrían las puertas de Bite, su segunda casa. Frente a frente, han conseguido recuperar la solera de la calle, antaño punto de encuentro gastronómico de propios y visitantes. Hoy os traigo un dos por uno. Y no quería dejar de destacar y felicitar el esfuerzo y osadía de estos 3 jóvenes hosteleros de en apenas un año embarcarse en dos proyectos.

He de confesaros mi amor por el bikini del Bite. Fue algo catársico lo que me pasó con este bocado. A los meses de poner en marcha el proyecto, me escapé con premeditación y alevosía a desayunar una mañana, de 'incógnito' sin avisar. Ya había hecho los deberes con anterioridad y les tenía echado el ojo al bikini y a los Huevos Benedictine. Me senté y pidiendo recomendación, apostamos por el bikini. Fue darle el primer bocado, y, pensar, madre mía, esta es una pequeña obra de arte. Jamón ibérico, queso provolone y trufa, la magia de la sencillez, un bocado intenso y lleno de magia, con los ingredientes que se conjuran para ofrecernos bocados de placer, de verdad, si os gustan los bikinis tenéis que probar el de Bite, ideal para empezar el día o almorzar en esta nueva moda de los brunch.

Bite

Bite es el lugar ideal para reunirse, la excusa perfecta para disfrutar de un agradable momento, sea para tomar un simple café o desayunar como dios manda o picotear algo informal entre amigos o familiares. Esa es la propuesta de Bite, informal, pero, con el sello Bixigarri, el hermano pequeño que sigue los pasos del mayor, pero, más cercano.

Tras plantear mi duda entre el bikini y los huevos, por si me había quedado con hambre, tuvieron el detalle de darme a probar también una media ración de los huevos Benedictinos, ese huevo a baja temperatura, que viene sobre una buena rodaja de brioche tostado y acompañado de bacon, micromezclum y su tradicional salsa holandesa. Un homenaje para empezar el día.

Bixigarri

Pocos sitios habrá donde se coma con esa calidad y a ese precio, de verdad. En esta segunda visita, he sentido que su propuesta culinaria ha dado un paso adelante, se atreven a jugar, a crear platos que te hacen explotar la cabeza, con juegos de sabores e ingredientes, es probar el primer bocado, y, quedarte sin palabras.

Es una cocina con personalidad, es la cocina de Bixigarri, van encontrando su camino y dejando su sello en una propuesta que bebe de nuestro entorno, el producto es la base sobre la que se sustenta toda la propuesta. A partir de ahí, bocados elegantes, con muchos matices que hacen especial cada bocado. Una gran cocina, al servicio de una experiencia que no deja indiferente.

Bite / Bixigarri Dirección Biteri kalea, 27-28

Teléfono 943021554 - 943246565

Cierra Lunes y los mediodías de martes a jueves / martes

Comedor 1 para 45 comensales y 1 terraza para 50 comensales / 1 para 45 comensales y 1 terraza para 32

Monedas 3 de 5

Desayuno 15 euros

Cena 20-25€

Carta 30€

Menú Jaizkibel 47,5€

Menú Mitxintxola 39,5€

Platos Bikini de jamón ibérico, queso y trufa 12€ / Huevos Benedictine 11€ / Merluza frita con bechamel de puerro y gambas 14,50€ / Foie con brioche, berza trufada y guiso de garbanzos 6,50€ / Zamburiñas con lemongrass 24,95€ / Cachopo Vasco 15€

Sin duda, para mí, el 'Marmitako estilo Bixigarri' fue el mejor plato del menú degustación. Un plato que refleja una cocina que bebe de nuestra tradición, de nuestros productos, pero, al que le aportan su personalidad, su visión de la cocina, imprimen su sello. Un plato sublime. Una obra de arte. En el fondo, los tacos de bonito cocinados en su punto perfecto con toque de brasa, una picada de verduras frescas que realzaba el sabor y le aportaba el toque bixigarri, los gnocchis de patata, y, en el borde la crema de pimiento choricero. Terminan el plato con la sopa al que añaden manitas de cerdo. Puro placer, un viaje al paraíso. Conocimiento, respeto y magia.

Fui muy feliz disfrutando del menú degustación Jaizkibel, de 11 pases, que esconde interesantes bocados como el elegante brioche con mantequilla trufada y sardina ahumada; la divertida ensalada de 4 tomates con salsa de nata y pesto, gelatina de tomate, perlas de aceite de oliva y ceniza de aceituna negra; el sorprendente y explosivo chipirón relleno de morcilla de cebolla con salsa de kiwi, salsa de fruta de la pasión y aire de guindilla, fiel muestra de lo que es Bixigarri; o, el intenso canelón de oveja latxa con cogollo a la plancha y vinagreta de miel, mostaza y vainilla.

Bixigarri se suma a los diferentes eventos que se celebran en Errenteria, como Atlantikaldia, donde, el sábado 20 realizarán una actividad bajo el título 'Las miradas de la cocina', un showcooking con el cocinero japonés estrella Michelín Yoshitsugu Yamamoto. Uno de los destinos gastronómicos más interesantes de Gipuzkoa. On egin!