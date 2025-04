Kokotxa, una resplandeciente estrella Michelin

Hacía un porrón de años que no pisaba esta casa donostiarra que es un oasis de paz y buen hacer en mitad de ese 'sindios' ... en el que se ha convertido lo viejo, lleno de garitos que aparcan sus pinchos a primera hora de la mañana sobre la barra. Pelillos a la mar, pero a muchos se les va la pinza y es un gustazo ver que todavía hay profesionales en el barrio que se curran la calidad de sus bocatas, raciones o rebanadas de pan con su palillo mondadientes, aunque la banderilla esté prácticamente desterrada por trampantojos y cursis puestas en escena con nombres rimbombantes, 'brumas', 'espumoides' o pegotes de surimi y barquetas gratinadas de hojaldre petrificado. Así que nuestro colega Dani es un héroe con capa camuflado en un alborotado panorama, peleándose a diario desde su atalaya de la calle Campanario una cocina de altos vuelos bien resuelta y estilosa, defendiendo desde hace una veintena de años su lustrosa y merecidísima estrella Michelin.

Kokotxa Dirección Campanario 11 (Donostia)

Teléfono 943 421 904

Ambiente Modernito

Contacto restaurantekokotxa.com / @restaurante_kokotxa

Cocina Sport elegante

Con quién Con amigos / En Pareja

Monedas 5 de 5

Menú Mercado 105 euros

Menú degustación 165 eutos

Yo mismo soy cocinero y un pelmazo, currando no callo ni debajo del agua y estoy todo el día con mi machacona matraca de abuelo cebolleta. Así que asumida la culpa paso a confesarles que algunos colegas del gremio son unos soberanos brasas que se pasan todo el día lloriqueando y quejándose, ansiando aquellos años del despelote en los que ataban los perros con txistorras de Embutidos Alejandro. Otros, aún peores de soportar, decodifican el genoma del calabacín o destilan líquenes y cortezas para componer platillos indescifrables que no hay quién los trague, sin dejar de largar sus logros y dilatadas trayectorias, ¡menudo panorama! No hay peor cosa que los que 'son' su trabajo a todas horas y solo hablan de lo que hacen o lo que facturan. Dejaremos para otra ocasión a los 'terraplanistas gastronómicos', que se tragan sus cuentos chinos y sus berzas, ¡para mear y no echar gota!

El truco del almendruco Botellas de la carta Se puede beber de escándalo eligiendo botellas pelotudas de la carta sin necesidad de calzarse el típico maridaje de marras.

Dani López es harina de otro costal porque cuando te lo encuentras de pascuas a ramos, sonríe y rompe el hielo ofreciendo café o invitando a un vino, con el temple de un chaval normal que sabe lo que vale un peine, sin tonterías. Aterrizado hace años, totalmente descreído, pedazo de cocinero y agarrado a la vida con Loctite, no pierde un segundo hinchando pecho ni demostrando la cuadratura del círculo, lo suyo es currelar, sí, pero hay asuntos que le interesan tanto o más que su mandanga entre fogones: vivir, disfrutar en sus escapadas al Japón, pasarlo pistonudamente con su gente y organizarle merendolas con refrescos, triángulos de nocilla, patatas fritas y risketos a su criatura de seis años.

El comedor del Kokotxa es uno de los más hermosos de Gipuzkoa, pues el inmueble es de los tiempos de Maricastaña y el espacio, único y coqueto, guarda unas mesas chiquitas bien vestidas, atendidas por Estela, que consigue darle luz al trabajo que hacen a diario en la cocina. Su servicio de sala es atento, bailan alrededor de las mesas, desenvolviéndose como un pez en el agua con el cliente local y muchos zampones extranjeros que tienen este restorán como local de cabecera cuando visitan San Sebastián. La carta de vinos es cuidadísima, la jefa sabe chino mandarín y su equipo goza viendo a la peña disfrutar de los dos menús, uno corto y rabiosamente ligado a las golosinas de cada estación y otro largo y festivo, de más pases para los más aficionados a los festejos y a los platos novísimos. Sepan ustedes que tienen una mesa llamada 'el palco', porque a ojo de águila perdiguera controlas la puerta de la cocina, el comedor, las fachadas de Gaztelubide, Aitzaki, Aizepe, la Basílica de Nuestra señora del Coro y la Treinta y Uno de agosto hasta la iglesia de San Vicente, que es un espectáculo sin igual hasta para el donostiarra más 'jartible', que es como llaman en Sevilla al vecino incansable y plasta de lo suyo hasta la extenuación, que no sale de su ciudad ni para irse de vacaciones. ¿Dónde vamos a estar mejor que en la calle Feria? Rematemos esta crónica con los platos más emocionantes de Dani con los que te saltan dos lagrimones como a las vírgenes de la Semana Santa: Tártaro de gamba roja con ajo blanco y pepino, chipirón 'begihaundi' con tuétano y vizcaína, 'trozaco' de bogavante con coliflor y caviar, vieiras con espárragos y queso Comté o pichón asado al punto de sangre con pakchoi, avellanas y Pedro Ximénez. Los dulces son refrescantes para rematar con alegría el festín y los picas de aperitivo y postre están currados, para que abras y cierres con ilusión tu visita a esta institución. Disfruten, que nos quedan dos telediarios.