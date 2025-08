Las mejores hamburguesas de Donostia y Gipuzkoa

Viernes, 1 de agosto 2025, 07:38 Compartir

El de las hamburguesas es un ámbito de la gastronomía en alza en los últimos años en Gipuzkoa y, por ello, su espacio en esta pu-blicación es más que merecido. Y, como verán, en esta selección de hamburgueserías conviven la tradición, los clásicos, con otros establecimientos que se han hecho un hueco entre los referentes en los últimos años. Las hamburguesas están de moda y lo hacen en todos los casos por la calidad de sus ingredientes, pero también por la innovación e imaginación que se le ha puesto a una fórmula que tiene muchos adeptos.

Donostia-San Sebastián Kai Street Food & Drinks

Kai Street Food & Drinks Precio aproximado: PMC: 16€

Cierra: Lunes, todo el día

Direcciones: Paseo Colón, 52 - Matía, 17. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 043 315

Linktr.ee: linktr.ee/kaidonostia

Instagram: @kaidonostia

Desde sus locales de Gros y El Antiguo, Kai Street Food & Drinks ha logrado colarse en el top-25 de mejores hamburguesas de España y sus hamburguesas también han sido seleccionadas como unas de las mejores por la revista gastronómica Gastro Madrid.

¿Sus secretos? Producto local, una gran atención y una carta en la que sus hamburguesas cuentan una historia: conviven creaciones locas con propuestas más clásicas, pero casi todas ellas tienen como base una carne 100 % txuleta y un espectacular pan.

Su hamburguesa estrella: Su burger del mes, una fórmula cuya receta cambia cada mes, pero que siempre mantiene los productos de primera calidad y grandes dosis de imaginación como ingredientes principales.

Donostia-San Sebastián | Ibiza Va Bene

Va Bene Precio aproximado: PMC: 12€

Cierra: No cierra

Blas de Lezo, 4: 943 454 699

Boulevard, 14: 943 422 416

También en Ibiza:

Instagram: @vabenediscoburger

Va Bene es todo un clásico y una institución en Donostia. Fue, hace ya 41 años, la primera hamburguesería de la ciudad y, desde entonces, esta 'disco-burger' no ha dejado nunca de ser un referente. Lo ha hecho con un producto de calidad y un servicio profesional y siendo un local (ahora, tres) en el que toda clase de donostiarras y también turistas se encuentran para probar cualquiera de las propuestas de su larga carta.

Su hamburguesa estrella: No es ni mucho menos sencillo elegir su burger estrella, pero quizás esa sería la 13: doble hamburguesa con carne de vaca 100 %, cebolla frita, huevo frito, bacon y queso. Desde hace unos años, además, se les puede añadir patatas fritas caseras a todas las hamburguesas, perritos y sándwiches.

Donostia-San Sebastián Kocina Kanalla

Kocina Kanalla Precio aproximado: PMC: 20-25€

Cierra: Lunes y martes

Dirección: Plaza Armerías, 12 (local 2). Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 246 908

Web: www.kocinakanalla.com

Instagram: @kocinakanalla

Una cocina que se sale de la norma, basada en hamburguesas divertidas, locas, especiales. Es lo que propone Kocina Kanalla, un proyecto ya consolidado en la capital guipuzcoana gracias a una propuesta gastronómica de inconfundible toque personal y de autor que, basada en las burgers gourmet y aglutinando sabores tanto locales como internacionales, pivota sobre el valor de la calidad.

Calidad que se halla en el producto, con un género cárnico madurado de primer nivel y con elaboraciones totalmente caseras; y en el servicio, que nada tiene que ver con los valores del 'fast food', sino con una atención elegante, pausada, atenta y de buen trato.

De miércoles a viernes ofrecen a los mediodía un menú del día compuesto por burger, un entrante y bebida.

No se pierda: Su 'burger del mes', de alma itinerante y extravagante; su burger Kanalla -con hongos, queso Idiazabal ahumado, salsa de trufa y crema de yema curada-; o, en su carta de raciones, los All In Nachos o las Alitas Chupadedos. ¿De postre? Su tarta de queso.

Donostia-San Sebastián Zuka San Martín

Zuka San Martín Precio aproximado: PMC: 15-20€

Cierra: No cierra

Dirección: Urbieta, 9 (pasillo central del Mercado San Martín). Donostia-San Sebastián

Teléfono: 623 369 169

Web: www.zukasanmartin.com

Email: contacto@zukadonostia.com

Instagram: @zukasanmartin

Zuka nace en 2021 con hamburguesas de Wagyu y helados artesanales en un puesto del Mercado San Martín. En esta nueva etapa, incorpora una carta completa de desayunos, comidas y cenas con una cocina 'non-stop' abierta todos los días de la semana, tanto para comer allí o para llevar. Disfruta de su nueva ubicación en un espacio totalmente renovado en el pasillo central del Mercado San Martín y de toda su oferta gastronómica preparada en el momento, también con opciones sin gluten.

Su hamburguesa estrella: La Jator: carne de Wagyu, bacon de Muñoa, queso cheddar, yema de huevo y salsa Zuka; helados artesanales; productos sin gluten; cerveza artesanal Zuka elaborada por Basqueland.

Donostia-San Sebastián | Errenteria La Burguessía

La Burguessía Precio aproximado: PMC: 21€

Abre: De jueves a domingo

Donostia-San Sebastián: Zabaleta, 55 - 943 326 734 | Plaza Arroka - 943 664 542 | Zarautz, 4

Errenteria: Alfonso XI

Web: www.laburguessia.com

Instagram: @laburguessiadonostia

Delivery: Glovo

La Burguessía se ha consolidado como una de las principales hamburgueserías de San Sebastián, destacándose por su propuesta de hamburguesas gourmet, elaboradas con productos de la más alta calidad. Fundada por los hermanos Ion y Mikel García, quienes cuentan con una sólida trayectoria en el mundo de la hostelería, La Burguessía ha sabido transformar la tradicional hamburguesa en una experiencia gastronómica única. La clave de su éxito radica en su compromiso con la calidad. En La Burguessía se cuidan hasta los más pequeños detalles, desde la elección de las carnes prémium, como la carne de chuletón madurado, hasta la preparación artesanal de sus salsas y acompañamientos, lo que eleva a sus hamburguesas a un nivel superior.

Su hamburguesa estrella: Panceta Royale y La Irresistible, galardonadas como la mejor hamburguesa de Gipuzkoa y la segunda mejor del País Vasco durante dos años consecutivos, un logro que refleja su dedicación por ofrecer lo mejor a sus clientes.

Zarautz | Tolosa Melemele

Melemele Precio aproximado: PMC: 12-13€

Abre: Desde las 12.30 hasta las cenas. En verano, Zarautz abre todos los días. Resto del año, miércoles cerrado

Zarautz: Nafarroa, 4 - 943 504 556

Tolosa: Rondilla, 8 - 943 572 723

Web: www.melemele.eus

Email: info@melemele.eus

Instagram: @melemele_burger

Si todo lo que pones a la burger es bueno… es una buena burger. Todos los ingredientes de la carta son de calidad y ya solo queda combinarlos a tu estilo. La hamburguesa es 100 % vacuno mayor, hay cinco tipos de panes (uno de ellos para celíacos), diez tipos de quesos y un montón de ingredientes deliciosos para añadir a tu burger. Vegetarianos y veganos también tienen sus opciones para disfrutar de una burger de categoría.

¿Prefieres una ensalada? Eliges la base (lechuga, arroz o pasta) y le sumas los ingredientes que quieras. Todo a tu gusto, en un ambiente encantador, informal, lleno de buenas vibraciones.

Su hamburguesa estrella: La que lleva tu nombre. Cada persona tiene su carta con todos los ingredientes para elegir. Diseñas la burger, le pones tu nombre y listo.