El Gran Sol engrandece su leyenda

El bar Gran Sol de Hondarribia, con 'Gato Basque', de Iñigo Tizón y Alberto Loro, se ha proclamado ganador del 'XX Campeonato de Pintxos 18/70 Euskadi y Navarra · Euskal Herriko XX. Pintxo Txapelketa', celebrado en el auditorio de Hondarribia. Es la quinta vez en la que el establecimiento hondarribitarra se impone en este certamen, considerado de los más importantes de la cocina en miniatura.

El podio se ha completado con las creaciones de dos establecimientos gasteiztarras: Segundo ha sido 'Tendón de Aquiles, de Juan García e Iván Fernandez, del Toloño, y tercero 'El tigre de la Libe', de Aitzol Narbona y Ander Orive, del Dólar.

El Gran Sol ya había ganado este certamen en cuatro ocasiones (2010, 2013, 2017 y 2023) y con su triunfo rompe el empate de victorias por provincias, ahora ocho para Gipuzkoa por siete de Nafarroa.

Iñigo Tizón se ha mostrado «muy contento, porque el nivel de este concurso es increíble» y explica que 'Gato basque' es «una versión del gateau basque, pero intentando hacerlo salado y adaptando esos dulzores y la historia de ese pastel al formato pintxo»

