El bar Gran Sol, de Hondarribia, es el gran dominador de este certamen. F. de la Hera
Hondarribia

El Gran Sol engrandece su leyenda

Se ha impuesto, por quinta vez, en el Concurso de Euskal Herria de pintxos

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:51

Comenta

El bar Gran Sol de Hondarribia, con 'Gato Basque', de Iñigo Tizón y Alberto Loro, se ha proclamado ganador del 'XX Campeonato de Pintxos 18/70 Euskadi y Navarra · Euskal Herriko XX. Pintxo Txapelketa', celebrado en el auditorio de Hondarribia. Es la quinta vez en la que el establecimiento hondarribitarra se impone en este certamen, considerado de los más importantes de la cocina en miniatura.

El podio se ha completado con las creaciones de dos establecimientos gasteiztarras: Segundo ha sido 'Tendón de Aquiles, de Juan García e Iván Fernandez, del Toloño, y tercero 'El tigre de la Libe', de Aitzol Narbona y Ander Orive, del Dólar.

El Gran Sol ya había ganado este certamen en cuatro ocasiones (2010, 2013, 2017 y 2023) y con su triunfo rompe el empate de victorias por provincias, ahora ocho para Gipuzkoa por siete de Nafarroa.

Iñigo Tizón se ha mostrado «muy contento, porque el nivel de este concurso es increíble» y explica que 'Gato basque' es «una versión del gateau basque, pero intentando hacerlo salado y adaptando esos dulzores y la historia de ese pastel al formato pintxo»

Te puede interesar

