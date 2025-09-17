Utiliza las especias como un verdadero profesional

Ane Bergara Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

Las especias tienen la capacidad de hacernos viajar a otros países y culturas con su simple presencia en cualquier receta. Convierten lo ordinario en extraordinario, tienen propiedades que van más allá de su sabor y aroma y son sinónimo también de creatividad en los fogones, pero tampoco podemos obviar que su incorrecto uso puede arruinar cualquier receta. Por ello, para poder utilizarlas sin miedo alguno, deberemos conocer algunos trucos y consejos.

Existen algunas nociones comunes a la mayoría de especias. Por ejemplo, si queremos que su sabor y aroma impregnen todo el plato, deberemos añadirlas a la cocción; pero si lo que pretendemos es un golpe de aroma fresco, tendremos que agregarlas al final. Para esos guisos largos, que se cocinan a fuego muy lento, deberemos añadir especias enteras. Y, en general, la mejor opción es empezar poco a poco con ellas: veremos cómo añadiendo una pizca de ellas los platos cambian, algo que nos permite experimentar con ellas sin prisa.

Respecto a su conservación, en casa la mejor opción son siempre los frascos herméticos y que estén alejados de la luz, ya que las especias, de otra forma, perderán potencia con el paso del tiempo de manera más acentuada. Además, si vamos a molerlas en casa, un truco que utilizan los grandes profesionales es el de tostarlas ligeramente antes, porque así liberarán todo su aroma.

Un viaje con ellas

Cabe recordar que las especias han sido muy valoradas a lo largo de la historia y sus rutas generaron importantes intercambios culturales y gastronómicos. Es por ello que también las especias se han convertido en seña de identidad de algunas cocinas, a las que están estrechamente ligadas. Es el caso, por ejemplo, del curry con cúrcuma y comino, que nos trasladará a India; la harissa, en este caso con cayena y comino, tan típica de Marruecos; la pimienta y el laurel, típicos de la cocina española; o la nuez moscada y la canela, presentes en muchos postres europeos.

Por último, hay que señalar que las especias tienen, más allá de sabor y aroma, algunas propiedades y usos medicinales característicos. Así, la cúrcuma es antiinflamatoria, el jengibre es considerado digestivo y energizante, la canela regula el azúcar en sangre y el cardamomo favorece las digestiones y proporciona y mejor aliento.