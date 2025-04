¿Cómo quitar el olor a comida de las manos?

Ane Bergara Viernes, 18 de abril 2025, 08:53 Comenta Compartir

Si eres de los que cocina en casa, te sentirás identificado con la siguiente situación: después de pelar ciertos productos (como la cebolla, el ajo, el pescado, etc.) se te queda el olor de dicho alimento impregnado en las manos y, por mucho que te las laves, pierde intensidad, pero no se elimina completamente. Te suena, ¿verdad?

En ese caso, has de saber que hay diversos métodos para quitar el olor a comida de las manos. Y no, no hace falta gastar cantidades ingentes de jabón de manos, ni productos peligrosos como lejía o alcohol.

9 trucos para eliminar el olor de comida de las manos

1 Frotarse las manos con acero inoxidable

Coge una cuchara, frótatela por la cara interna y externa de las manos y '¡voilà!' El olor habrá desaparecido. Este popular truco casero se ha transmitido entre generaciones y tiene un tip extra: hacer el proceso bajo un chorro de agua fría o tibia. El poder del acero inoxidable tiene una explicación que se basa en la química. Y es que ciertos alimentos (como es el caso del ajo, la cebolla y el pescado) liberan moléculas de sulfuro al ser manipulados, que se impregnan en la piel. Al frotar dicha piel contra una cuchara (o cualquier otro utensilio de acero inoxidable) el sulfuro se transfiere a dicho utensilio, sacándolo de las manos.

2 Exfoliar las manos con sal

Otra alternativa consisten en frotar las manos con determinados productos o una mezcla de ellos. La sal funciona muy bien para eliminar el olor a pescado, basta con llenar la palma de la mano de sal (gruesa o fina) y extenderla por todas las manos, retirándola después con agua. Además de unas manos sin olor, conseguirás una piel exfoliada, suave y lisa.

3 Lávate las manos con la mezcla milagrosa

Prepara un cuenco con agua, zumo de limón y una cucharada de bicarbonato y lávate las manos con dicha mezcla, que hará desaparecer el mal olor como por arte de magia, además de dejarte unas manos suaves.

4 Frótate las manos con bicarbonato

Los elementos de la mezcla mágica también funcionan por separado. El bicarbonato de sodio es un desodorizante natural increíble y, mezclado con un poco de agua, se convierte en una pasta ligera con la que tendrás que frotar tus manos, que se desprenderán del mal olor.

5 Limpia tus manos con zumo de limón

Tan solo necesitas el zumo de medio limón para eliminar el olor a otras comidas y dar a tus manos un olor agradable. Lava tus manos con ese líquido y deja que se evapore. Después acláralas con agua y tendrás una piel increíble.

6 Restriega las manos en posos de café usados

Como si de sal o bicarbonato se tratara, puedes emplear los posos de café usados para restregártelos en las manos y, tras enjuagar con agua y secar, se habrá ido el mal olor.

7 Frótate pasta de dientes

A pesar de que supone desperdiciarla, la pasta de dientes contiene bicarbonato y también funciona para combatir los malos olores de la mano.

8 Lava tus manos en vinagre

Con un olor más agresivo que el resto de alternativas, el vinagre, gracias a su ácido, también neutraliza los olores de las manos. No olvides rebajarlo con un poco de agua.

9 Jabón de Marsella

Si prefieres emplear técnicas más tradicionales, el jabón de Marsella francés es una de las mejores opciones para eliminar los malos olores. Además, puedes comprarlo en pastilla y tenerlo a mano siempre que lo necesites.