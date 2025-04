La campaña madrileña entra en una nueva etapa polarizada por la crispación

Miguel Ángel Alfonso Madrid Sábado, 24 de abril 2021, 15:06 Comenta Compartir

La campaña electoral madrileña ha entrado este sábdo en una fase de mayor crispación después de que Vox mantuviera sus dudas sobre las amenazas de muerte que recibieron el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Las posiciones de ambos bloques, PP y Vox por un lado y PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, por otro, ya estaban polarizadas, pero ahora las posturas parecen irreconciliables después de que los candidatos de la izquierda abandonaran este viernes un debate electoral y descartaran participar en más eventos de este estilo «con la ultraderecha». Solo Ciudadanos permanece en una postura centrista, sin embargo, las encuestas no auguran que supere el umbral del 5% necesario para obtener representación en la campaña madrileña.

Con todos estos ingredientes, las formaciones han celebrado numerosos actos en la mañana de este sabado. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha llamado a la movilización de la ciudadanía para que acuda a votar el próximo 4 de mayo para vencer «al odio, al miedo y a las amenazas» y evitar así que llegue a gobernar «la ultraderecha».

Así lo ha indicado en un acto de campaña celebrado este sábado en la Plaza de la Constitución en Puente de Vallecas, el mismo escenario donde un mitin de Vox acabó en graves altercados hace unas semanas. En esta ocasión, los carteles del partido lucían un nuevo eslógan: «No es solo Madrid, es la democracia».

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado que Vox es «el PP sin complejos, el inconsciente desatado del Partido Popular» cuyo proyecto es «la destrucción de las bases materiales de la libertad y la democracia», por lo que concluye que el 4 de mayo «se vota entre fascismo y democracia».

En un mitin en un espacio en el barrio madrileño de Príncipe Pío, Iglesias ha afirmado que esteb viernes «lo cambio todo», pero no fue él al abandonar el debate de la cadena Ser tras negarse la candidata de Vox Rocío Monasterio a condenar al ataque con una carta con balas que ha recibido, sino «la actitud de cientos de miles de personas en redes que dijeron, efectivamente, que la democracia está en peligro».

La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha calificado a su homóloga en Vox, Rocío Monasterio, de «mala gente» pero le parece más «aberrante» aún la «equidistancia» de la presidenta de la Comunidad y aspirante a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso.

En un vídeo grabado desde el parque del Retiro, Mónica García reconoce que habla «todavía con el mal cuerpo por la violencia y crispación» vividas el día antes en el debate fallido organizado por la Cadena Ser.

«Guerras estériles»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este sábado en defender su gestión al frente del Gobierno regional ante «circos» y «guerras estériles». «Nosotros no vamos a estar ahora mismo para estos circos. Tenemos que hablar de lo que sí pasa y no despistarnos con lo que no pasa. No puede ser que después de dos años de lucha en soledad se fabriquen a última hora problemas inexistentes para tapar lo importante», ha recalcado la dirigente madrileña en un acto de campaña en Pozuelo de Alarcón, en el que ha estado acompañada por el presidente de la formación, Pablo Casado.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha acusado a su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de «negarle la palabra» a Vox y los ciudadanos que representa por levantarse del debate en la 'Cadena Ser' ante las dudas planteadas por Rocío Monasterio sobre las amenazas de muerte con balas en un sobre remitidas a él y a su familia.

«Cuando se niega a alguien en un debate se le niega a los madrileños representados por esas fuerzas políticas. Nos ha retirado la palabra», ha lanzado Bal en un mitin en la Plaza del 2 de Mayo, donde ha insistido en que ayer se escenificó a «Iglesias rompiendo el diálogo y a Monasterio alegrada de que se fuera».

Y lejos de cambiar de opinión, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido en cuestionar las amenazas de muerte recibidas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha denunciado que la izquierda lleva impidiendo que los ciudadanos voten «en paz y libertad» desde las elecciones generales del año 2004 que se celebraron días después de los atentados del 11-M en Madrid.

«Alguno estaba fuera de las encuestas, fuera del Parlamento, y no sabe qué hacer a la desesperada para demonizar a Vox», ha denunciado en un mitin en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, junto a su candidata a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Rocío Monasterio.