Olano asegura que las elecciones forales serán «una pugna reñida entre PNV y EH Bildu» Markel Olano interviene en la sede del GBB de Donostia. / UNANUE El candidato jeltzale confía en que se mantenga la movilización de las últimas generales y llama al voto útil para mantener la «estabilidad» en Gipuzkoa MIGUEL VILLAMERIEL Jueves, 2 mayo 2019, 13:21

El diputado general de Gipuzkoa y candidato del PNV a la reelección en las elecciones forales del 26 de mayo, Markel Olano, quiere polarizar la próxima campaña electoral «entre las dos únicas formaciones que pueden gobernar la Diputación: PNV y EH Bildu». El aspirante jeltzale ha confiado este jueves, en un desayuno informativo en la sede del GBB, en que los comicios forales «mantengan la alta participación» que se produjo en las generales del pasado domingo y ha tratado de focalizar el voto útil de la ciudadanía hacia el PNV por ser la opción con posibilidades de triunfo que proporciona una garantía de «estabilidad».

Olano ha reconocido que en esta campaña se producirá una «confrontación de modelos» entre PNV y EH Bildu, pero ha anunciado que, al menos por la parte jeltzale, se evitará la imagen de «enfrentamiento, descalificaciones e insultos que hemos visto en la política española en las últimas semanas». El candidato del PNV ha apuntado que las elecciones forales se presentan «muy reñidas» en Gipuzkoa, ya que tanto su partido como EH Bildu vienen de lograr buenos resultados en las generales. «Estamos convencidos de que van a ser muy disputadas porque los resultados del 28-A así lo han demostrado», ha añadido. Y ha advertido: «Si alguien piensa que el PNV se va a relajar por los buenos resultados de las generales se equivocará. Vamos a mantener la tensión toda la campaña porque lo que se elige en estas forales es entre los dos modelos que representan el PNV y EH Bildu».

El candidato del PNV ha optado por no hablar demasiado de posibles pactos postelectorales «hasta que la ciudadanía se pronuncie», aunque ha avanzado que, «si se repitieran las circunstancias de hace cuatro años, seguramente apostaríamos por mantener el gobierno de coalición con el PSE, porque en este tiempo no he visto un cambio de actitud en la izquierda abertzale como para plantearnos un pacto con ellos». Ha añadido también que «hacemos una valoración muy positiva del gobierno de coalición con el PSE y creemos que ha contribuido a la estabilidad de Gipuzkoa».