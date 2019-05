El PSE apela al voto de la izquierda social para liderar Gipuzkoa y San Sebastián

«Gracias a Rubalcaba podemos hacer campaña en la calle»

La líder del PSE abrió campaña en Bilbao junto a los candidatos vizcaínos y la aspirante vasca al Parlamento Europeo y lo hizo con un emotivo recuerdo a Alfredo Pérez Rubalcaba, «un socialista vasco», que gracias a él «es posible que el PSE haga campaña en la calle».

Con el ánimo al alza por los buenos resultados del 28-A, Idoia Mendia destacó que «solo los socialistas podemos garantizar la coherencia en sus políticas municipales, forales, en el Gobierno de España y en Europa». «Ningún otro está en disposición de hacerlo. Lo voy a decir más claro: el único voto útil de verdad en las tres urnas del 26-M es el voto al PSE», resumió la líder vasca. Mendia se refirió también a la candidata al Parlamento Europeo, Eider Gardiazabal, que «formará parte del grupo socialista europeo. Aunque parece una obviedad, no lo es porque los socialistas europeos compartimos programa, compartimos propuestas, compartimos valores y principios». Mendia se preguntó «¿qué programas, propuestas, valores y principios quieren compartir PNV y Ciudadanos en este grupo de Alianza de Liberales y Demócratas? No estamos para bromas. Europa no está para ninguna broma», avisó.