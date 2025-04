Generación Z, mujeres y conservadores son los más vulnerables a la desinformación, según revela el primer gran estudio global

Jesús Falcón San Sebastián Jueves, 10 de abril 2025, 13:13 | Actualizado 13:28h. Comenta Compartir

Una investigación exhaustiva que abarcó a más de 66.000 participantes en 24 países ha proporcionado el primer perfil sistemático y holístico de la vulnerabilidad a la desinformación. Mediante el uso del Test de Susceptibilidad a la Desinformación (MIST, por sus siglas en inglés), este estudio ha identificado diversos factores demográficos y sociales que predicen quién tiene una mayor propensión a creer en noticias falsas.

Los hallazgos, publicados en la revista Personality and Individual Differences, revelan que «la Generación Z, las mujeres, quienes tienen menor educación y las personas más conservadoras fueron los grupos más vulnerables a la desinformación». Este hallazgo contrasta con la creencia común de que los nativos digitales tienen una mayor alfabetización digital esetán más preparados para detectar bulos o 'fake news'. Los investigadores explican no obstante que «la mayor exposición a entornos digitales, característica de la generación Z, no garantiza automáticamente una mejor alfabetización digital, posiblemente debido a la inferior calidad de las noticias en las redes sociales».

El estudio también ha analizado cómo los individuos se autoperciben en cuanto a su capacidad para diferenciar la desinformación. Aunque la confianza en la detección de noticias falsas generalmente se asocia con una mejor habilidad real, esta relación se presentó de manera diferente entre subgrupos. Por ejemplo, «las mujeres estuvieron notablemente acertadas al valorar su capacidad, mientras que el discernimiento percibido por los conservadores extremos mantuvo poca relación con su habilidad real para identificar desinformación. Además, «la generación Z se percibió con una mayor precisión en su capacidad de discernimiento de la desinformación, a pesar de haber obtenido peores calificaciones en la prueba».

Para realizar esta investigación se ha empleado el MIST-20, que es una «medida de comportamiento validada psicométricamente que evalúa la susceptibilidad a la desinformación». Este test consiste en mostrar a las personas participantes en el estudio «20 titulares de noticias, de los cuales 10 son verdaderos y 10 falsos, generados algorítmicamente por un modelo de lenguaje extenso, seleccionados a través de un proceso minucioso, de múltiples etapas y con múltiples evaluadores en un ambiente de doble ciego». Los participantes debían calificar cada titular como «falso» o «real».

Impacto de la desinformación a nivel mundial

El impacto de la desinformación a nivel mundial ha llevado a los investigadores a resaltar la magnitud de estos hallazgos. «La globalización de la desinformación representa un peligro considerable para el funcionamiento normal de las sociedades en todo el mundo», explican los autores del informe. Los ejemplos presentados en la investigación incluyen «actos de violencia offline, provocados por teorías de conspiración en contra de inmigrantes» en el Reino Unido, la reducción de la vacunación y el «aumento del escepticismo hacia las vacunas» a causa de datos erróneos sobre la COVID-19, y linchamientos en India desencadenados por «rumores falsos sobre secuestradores de niños que circularon en WhatsApp». En vista de las consecuencias, recuerdan que el Foro Económico Mundial ha proclamado que «erradicar la desinformación es una prioridad global».

Si bien la muestra presenta una diversidad geográfica, los autores identifican una limitación relevante: «debido a que la prueba MIST solo está accesible en inglés, se inclina hacia participantes de naciones angloparlantes y personas con un alto dominio del idioma inglés. Por lo tanto, los resultados actuales tal vez no sean generalizables a culturas o colectivos cuyo idioma principal no es el inglés». En este sentido, un paso crucial futuro sería «traducir y revalidar el MIST en otros idiomas para investigar de manera más exhaustiva la generalización y especificidad cultural de la susceptibilidad a la desinformación».

Los expertos han llegado a la conclusión de que este estudio otorga «valiosos conocimientos sobre los perfiles de propensión a la desinformación», lo que es vital para diseñar estrategias eficaces para enfrentar esta problemática de manera colectiva e individual.