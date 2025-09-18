Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivienda en construcción en la comarca de Buruntzaldea.

La compraventa de viviendas en Euskadi, en niveles muy próximos al máximo de 2007

En el segundo trimestre se registraron 6.234 operaciones en el País Vasco, mientras que los precios en compra y en alquiler se sitúan por encima de la burbuja, según el Observatorio Vasco de la Vivienda

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:53

El mercado de la vivienda en Euskadi ha cerrado el segundo trimestre de 2025 con un balance que combina un repunte de la actividad respecto ... a los meses anteriores y la consolidación de precios en niveles elevados. Según el Observatorio Vasco de la Vivienda, entre abril y junio se vendieron 6.234 viviendas en el conjunto del País Vasco, un volumen que confirma la fortaleza del sector y que se sitúa en «niveles muy próximos del máximo histórico alcanzado en 2007», en plena burbuja.

