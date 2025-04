La mayoría de los vascos que está de alquiler querría comprar un piso

Andrea Cimadevilla Sábado, 19 de abril 2025, 00:01 Comenta Compartir

La cultura de la propiedad sigue predominando en Euskadi. Quien puede comprarse una vivienda lo hace y quien no, alquila. El 72,6% de los ... vascos que arrienda un piso asegura hacerlo por carecer de «ingresos suficientes para adquirir una vivienda». Quieren, pero no pueden. Así se desprende de un informe publicado ayer por el Gobierno Vasco, en colaboración con la UPV/EHU. Otro 8,5% arrienda como «solución temporal» antes de firmar un crédito y tan solo un 2,2% de los arrendatarios opta por este régimen por contar con unas buenas condiciones en el pago de la renta. El bajo porcentaje no sorprende demasiado teniendo en cuenta el encarecimiento del mercado inmobiliario.

La escasez de la oferta y la «precarización del mercado laboral», con salarios «insuficientes» para hacer frente a la adquisición de un piso y, cada vez de forma más frecuente, al alquiler libre, son algunas de las causas que originan el estallido de esta «grave crisis» que ya afecta incluso a las clases medias. Factores que, si no se producen cambios sustanciales, sentenciarán a los inquilinos a seguir viviendo en alquiler los próximos años. El informe matiza que el 57,3% planea mantenerse en este régimen. Alquiler asequible El estudio hace un minucioso análisis del mercado de la vivienda en Euskadi y pone en valor la colaboración público-privada como herramienta decisiva para dar respuesta «al déficit de alquiler asequible» y por ende, a la emergencia habitacional que padece la comunidad. «Es el momento propicio para que el Gobierno Vasco acuerde junto a entidades, como el Banco Europeo de Inversiones o el ICO, la creación de un gran fondo social que ayude a apalancar capitales privados», remarcó el consejero Denis Itxaso. Lo que se busca es avanzar hacia un modelo «simbiótico» en el que ambos sectores compartan «riesgos, responsabilidad y beneficios». Todo ello con el objetivo de aumentar el parque de alquiler a precio asequible y aliviar la carga que supone para las familias, sobre todo las más vulnerables, el pago de la mensualidad. Según se desprende en el documento, el 74% de las personas inscritas en Etxebide tienen que reservar más del 30% de su sueldo a la vivienda. Los que peor parados salen son los jóvenes y los mayores de 64 años, aquellos que tienen ingresos más reducidos. Un 25% de los vascos entre 18 y 24 años dirige la mitad de sus ingresos a la vivienda, porcentaje que se eleva al 30% en el caso de la tercera edad.

