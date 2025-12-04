Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante el inicio de las obras de un parque de vivienda asequible en Zaragoza. Efe

Casa 47: la nueva empresa estatal de vivienda ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años

Un año después de su anuncio, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la entidad que sustituirá al Sepes

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:01

Comenta

Un año después del anuncio para su creación a bombo y platilo, el Ministerio de Vivienda presentó este jueves de forma oficial la empresa pública ... que se encargará de construir y gestionar viviendas de alquiler asequible, nutriéndose además de pisos y suelos de la Sareb (tras la transferencia de 40.000 casas y 2.400 suelos del 'banco malo'), a los que se sumarán 6.000 inmuebles de entidades como INVIED, ADIF, SIEPSE, Muface o Patrimonio Nacional, entre otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  8. 8

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  9. 9

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  10. 10

    El consorcio vasco gana la puja a los grandes fondos para comprar la antigua Ibermática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Casa 47: la nueva empresa estatal de vivienda ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años

Casa 47: la nueva empresa estatal de vivienda ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años