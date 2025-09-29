Las ventas del comercio al por menor en Euskadi crecen un 3,2% desde el año pasado

Las ventas del comercio al por menor en Euskadi aumentaron un 3,2% en agosto con respecto al año pasado. Es la séptima comunidad autónoma ... con mayor crecimiento, situándose por encima de la media estatal, que creció en un 3%.

Las Islas Baleares es la región de España donde más han crecido las ventas de este sector, al experimentar un aumento del 6,6% en comparación con el último mes de verano de 2024, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes. En segundo y tercer lugar se encuentran las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ambas con un auge del 6,2%.

En cuanto a ocupación se refiere a nivel estatal, el ámbito que más ha crecido en el último año es el de las grandes y pequeñas cadenas, con aumentos del 4% y del 2,2%, respectivamente. También es reseñable el crecimiento interanual del índice general de ocupación, con una subida del 2%. Unos datos de ocupación menos positivos en comparación con el mes de julio, donde las estaciones de servicio ha sido la única categoría que ha crecido (+0,2%).

El índice general estatal a precios constantes ha crecido, de julio a agosto, en un 0,4%, condicionado por una tasa mensual positiva del 0,3% en el índice general sin estaciones de servicio y la bajada del 0,2% en el que incluye las estaciones. Por productos, la alimentación ha aumentado en un 0,1% de un mes a otro, mientras que el resto de productos ha experimentado subidas del 0,8%.