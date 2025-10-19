Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Firma de documentos ante un notario. DV

Guía rápida para las herencias

Solventamos las dudas más comunes a la hora de realizar este trámite en el que hay mucha letra pequeña y condiciones a cumplir

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:43

Planificar una herencia con tiempo es clave para evitar disputas familiares, cargas fiscales inesperadas y problemas legales. Esta guía práctica aborda las dudas más habituales: ... desde cómo redactar un testamento eficaz hasta las implicaciones de donar en vida una vivienda.

