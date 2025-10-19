Guía rápida para las herencias

Planificar una herencia con tiempo es clave para evitar disputas familiares, cargas fiscales inesperadas y problemas legales. Esta guía práctica aborda las dudas más habituales: ... desde cómo redactar un testamento eficaz hasta las implicaciones de donar en vida una vivienda.

También explica qué hacer ante situaciones conflictivas, como herederos que ocupan la casa antes del reparto o retiradas indebidas de dinero. Además, se detallan las diferencias entre herencia y donación, las consecuencias fiscales de heredar bienes en el extranjero y cómo actuar si se teme la existencia de deudas. Incluso se resuelve la curiosidad sobre si es posible dejar una herencia a una mascota. A continuación, de la mano de Antonio Martínez, del bufete Martínez Lafuente Abogados, resolvemos estas cuestiones.

1 A la hora de hacer testamento, ¿qué es lo principal para evitar futuros problemas a los herederos? ¿Cuál es el el problema más habitual?

Lo mejor es dejar algunos bienes a los herederos. De esa manera evitaremos disputas por los bienes el día de mañana.

La cifra 350.000 herencias se tramitan al año en España, según las estadísticas oficiales.

2 Por la situación económica, cada vez más se está repartiendo la herencia en vida. ¿Cómo funcionan las herencias en vida? ¿Qué pasos hay que seguir para hacerlo? ¿Cuánto cuesta y qué impuestos hay que pagar?

Las donaciones hay que formalizarlas ante el notario. Puede haber hasta tres impuestos, que son el Impuesto sobre la Renta para el que dona, el Impuesto sobre Donaciones y la plusvalía municipal para el que recibe la donación.

3 Uno de los supuestos más comunes es la herencia en vida de una casa ¿por qué? ¿Qué ventajas y/o desventajas tiene?

La razón principal es ayudar a los hijos por las dificultades para poder acceder a la vivienda. Si se trata de una vivienda habitual, la factura fiscal no es muy abultada. El problema está en las segundas residencias que pueden generar impuestos.

4 ¿Qué diferencia hay entre una herencia y una donación?

La herencia se distribuye una vez la persona ha fallecido. La donación se produce siempre en vida, antes del fallecimiento.

5 Heredero okupa. ¿Qué pasa si un heredero se queda en la casa antes de que se reparta la herencia?

Ningún heredero puede disponer de los bienes de la herencia hasta que se adjudique ante un notario. Si alguno de los herederos se queda en la vivienda el resto de los herederos podrían promover el desahucio por precario, que permite desalojar al okupa.

6 ¿Qué ocurre si después de repartir la herencia hay varios propietarios que no quieren vender aunque haya una oferta de venta?

Si, una vez repartida la herencia, uno de los copropietarios no quiere vender la propiedad hay dos opciones: o que compre la parte del resto de los herederos a valor de mercado o que aquellos de los herederos que quien vender promuevan la extinción judicial del condominio.

7 ¿Qué ocurre si uno de los herederos retira dinero sin autorización del resto de la cuenta corriente del fallecido?

Al igual que ocurre con la vivienda, la cuenta corriente de la persona fallecida no se puede tocar hasta que se produzca la adjudicación de la herencia ante el notario. Si uno de los herederos retira el dinero sin autorización, estaría cometiendo un delito de apropiación indebida.

8 ¿Por qué hay tantas renuncias de herencia? ¿Qué pasa si presumo que el causante tenía deudas y no estoy seguro de aceptar la herencia?

Las renuncias a las herencias se producen en la actualidad por motivos fiscales y por la sospecha de que existan deudas del causante. Si el causante tenía deudas, se puede aceptar la herencia a beneficio de inventario.

9 Herencias internacionales. ¿Qué ocurre si se heredan bienes fuera de España?

Si se heredan bienes fuera de España hay que incluirlos en la herencia y pagar el Impuesto sobre Sucesiones por los mismos.

10 ¿Se puede dejar la herencia a una mascota?

No directamente, pero sí que se puede dejar a una fundación o asociación que cuide animales.