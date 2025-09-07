Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fomentar la cultura del ahorro en los niños desde una edad temprana es clave. Fotolia

Cómo enseñar a los hijos a manejar la paga semanal

Los progenitores tienen una oportunidad para que los hijos aprendan a administrar recursos financieros desde que son pequeños

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:06

R ecuerdas cuando eras un niño y te dieron la primera paga? ¿Cómo la administraste? ¿Te interesaban las conversaciones financieras de tus padres o preferías ... los dibujos animados? Empezar con una educación financiera desde pequeños es un consejo muy interesante para los más pequeños de la casa y también para los padres, que siembran desde la base para que el futuro sea positivo. A continuación, repasamos en varios conceptos cómo llevar este tema, haciendo hincapié en la educación, la precisión de la cantidad, la diferenciación entre necesidades y deseos, y la importancia de fomentar la cultura del ahorro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  2. 2

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  3. 3

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  4. 4

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  5. 5

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  6. 6

    Hamarratz, la nueva aventura zumaiarra de Anne Agirre
  7. 7 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  8. 8

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  9. 9

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  10. 10

    La cifra de guipuzcoanos que opera con criptomonedas se triplica en dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cómo enseñar a los hijos a manejar la paga semanal

Cómo enseñar a los hijos a manejar la paga semanal