El Gobierno admite bajas injustificadas que se alargan por una «saturación» de la sanidad

El Ministerio de Seguridad Social hace autocrítica y reconoce ya un exceso de bajas laborales «injustificadas», pero lanza balones fuera –o sitúa la pelota en ... el tejado del Ministerio de Sanidad– al achacarlo, principalmente, a una sanidad «saturada».

El secretario de _Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, no tuvo ayer pelos en la lengua para admitir lo que tanto empresarios como sindicatos llevan años denunciando: que el elevado absentismo, que sigue marcando máximos en España, se debe a un sistema de salud que no está funcionando.

«Estamos apreciando que hay distintos factores que explican una prolongación que en algunos casos es injustificada de los procesos de incapacidad temporal. Esto tiene que ver de forma clara con la saturación de los servicios públicos de salud pero también con otros elementos de gestión en los que estamos trabajando», afirmó durante una rueda de prensa.

El departamento liderado por Elma Saiz lleva ya meses trabajando con los agentes sociales en una reforma de la incapacidad temporal, aunque sin visos de alcanzar un acuerdo en el corto plazo ante el rechazo de sindicatos y patronal. Pero encima de la mesa ya hay un texto que pretende dar más poder a las mutuas, que incluso podrán emitir altas por curación o por mejoría en los procesos de más de un año de duración. Además, el Gobierno quiere poner en marcha las «altas progresivas» para permitir la reincorporación gradual al trabajo de enfermos de cáncer, corazón, trasplantados... aunque solo por un máximo de treinta días y para bajas de más de 180 días. «Vamos a seguir trabajando en los próximos meses», aseguró Suárez.

El Gobierno busca, con estos cambios, además de preservar la salud de los ciudadanos, garantizar un sistema público de salud que sea capaz de atender en tiempo y forma a las personas enfermas para no alargar las bajas y disparar el gasto.