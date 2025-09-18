Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco

El traspaso a Euskadi de la gestión de las prestaciones de paro y el subsidio de desempleo acordado este miércoles entre el Gobierno Vasco y ... el Ejecutivo central supondrá que el Departamento de Trabajo y Empleo, del que depende Lanbide, asumirá los medios materiales y personales que tiene el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la CAV. Se trata de 30 oficinas y 534 personas que son las que trabajan en dicho servicio que lo prestará Lanbide una vez que se asuma la competencia antes de que finalice el año.

Con todo, el acuerdo político de gran calado alcanzado esta semana tiene que sustanciarse y concretarse, ya que son muchas las cuestiones que se deben definir para que la competencia pase a manos de Euskadi. El pacto se materializará en una Comisión Mixta de Transferencias que se celebrará antes de que finalice el año. Pero los trabajos de concreción de todos los aspectos se irán abordando en un grupo compuesto por el Gobierno español, el departamento de Torres y el de Autogobierno. Un proceso que se prolongará en el tiempo después de que se asuma la transferencia porque son muchas las cuestiones a definir y negociar para la integración del servicio en una única ventanilla sea plena.

Una de ellas es la del personal que atiende esas oficinas. Se trata de 534 plazas. En este punto el departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno que dirige Maria Ubarretxena, señala que son las plazas las que se asumen y no directamente las personas. Desde ELA, el responsable de Administración Pública del Estado, Autónoma y Justicia en Bizkaia, Josu Simal, indica, sin embargo que son las plazas y las personas. Con todo, ambos coinciden en que el personal del SEPE tendrá que decidir si pasa a depender del Gobierno Vasco o sigue siendo del Estado, tanto si se trata de funcionarios de carrera, como del personal laboral.

Pero previamente se tienen que concretar las condiciones de trabajo de este personal, una cuestión que la Administración vasca deberá negociar obligatoriamente con los sindicatos porque el sueldo de los funcionarios se determina por sus funciones y tareas, que se recogen en las monografías, que son de negociación obligatoria, señala Simal.

El precedente de Prisiones

Cuenta con el precedente del personal de prisiones, una competencia de la que el Ejecutivo vasco se hizo cargo en 2021. El responsable de ELA señala que en ese caso el proceso ha sido largo y se ha prolongado prácticamente cuatro años, ya que la Relación de Puestos de Trabajo todavía no se ha completado. La mayoría de los 550 funcionarios decidieron pasar a depender del Gobierno Vasco, ya que fueron 79 los que optaron por seguir siendo estatales y solicitar otro destino.

Tanto ELA como el resto de sindicatos lamenta que no se haya dado hasta ahora «ninguna negociación, ni explicación por parte del Gobierno Vasco». JosuSimal lamenta que «no hay una hoja de ruta, como tampoco la hubo con la transferencia de Prisiones», lo que también genera, añade, «inseguridad para el personal de Lanbide, que no sabe si tendrá que asumir funciones del SEPE».

Apunta que se parte como en Prisiones de un déficit de personal y que las condiciones económicas y laborales son distintas en ambas administraciones. En el caso de Euskadi los laborales cobran lo mismo que los funcionarios. Pero en lo que respecta a los funcionarios apunta que habrá que fijar perfiles lingüísticos y otras cuestiones para cada puesto de trabajo, lo que prolongará el proceso mucho tiempo, «años», remarca.