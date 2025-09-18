Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El SEPE comparte espacio con Lanbide en muchas oficinas, aunque su funcionamiento es separado. Morquecho

Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco

El traspaso de la gestión del subsidio del desempleo abrirá una negociación, que puede durar varios años, para adaptar las condiciones de los 534 empleados del SEPE en Euskadi

Pilar Aranguren

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:58

El traspaso a Euskadi de la gestión de las prestaciones de paro y el subsidio de desempleo acordado este miércoles entre el Gobierno Vasco y ... el Ejecutivo central supondrá que el Departamento de Trabajo y Empleo, del que depende Lanbide, asumirá los medios materiales y personales que tiene el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la CAV. Se trata de 30 oficinas y 534 personas que son las que trabajan en dicho servicio que lo prestará Lanbide una vez que se asuma la competencia antes de que finalice el año.

