San Sebastián es una de las ciudades más inteligentes de Europa, según la Comisión Europea. Morquecho

San Sebastián y Eibar impulsan a Euskadi a la primera posición del ránking de ciudades inteligentes en España

Seis municipios vascos figuran en la lista de la Comisión Europea, que tiene en cuenta la conciliación en innovación, sostenibilidad y calidad de vida ciudadana

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

Euskadi es uno de los territorios europeos más pioneros en la adopción de tecnologías inteligentes y sostenibles. La inclusión de seis municipios vascos (San Sebastián, ... Eibar, Bilbao, Sestao, Vitoria y Asparrena) en el listado de ciudades inteligentes de la Comisión Europea sitúa al País Vasco en la primera posición de la clasificación estatal, superando a Cataluña (con cinco ciudades) y dejando atrás al resto de comunidades autónomas.​

