San Sebastián y Eibar impulsan a Euskadi a la primera posición del ránking de ciudades inteligentes en España

Euskadi es uno de los territorios europeos más pioneros en la adopción de tecnologías inteligentes y sostenibles. La inclusión de seis municipios vascos (San Sebastián, ... Eibar, Bilbao, Sestao, Vitoria y Asparrena) en el listado de ciudades inteligentes de la Comisión Europea sitúa al País Vasco en la primera posición de la clasificación estatal, superando a Cataluña (con cinco ciudades) y dejando atrás al resto de comunidades autónomas.​

Así lo asegura 1NCE, multinacional de Internet de la cosas presente en más de 170 países, que ha analizado la clasificación europea que incluye 194 urbes de 26 países de la Unión Europea. De acuerdo con este análisis, España lidera el podio europeo con 21 ciudades inteligentes, seguida de Alemania con 15 y Suecia con 14.​

La tecnología IoT (Internet of Things) juega un papel fundamental en la transformación digital de los municipios vascos. Las soluciones basadas en IoT permiten lograr ahorros significativos en la gestión urbana: hasta el 40% en el consumo de alumbrado público, el 20% en gasto energético de edificios inteligentes, el 12% en electricidad mediante contadores inteligentes, y el 25% en combustible a través de la planificación optimizada de rutas de flota monitorizadas. Esta capacidad de ahorro viene acompañada de mejoras sustanciales en la calidad de vida ciudadana y la sostenibilidad ambiental, pilares fundamentales que definen a las ciudades inteligentes en el contexto actual europeo.

San Sebastián ha consolidado su liderazgo como ciudad inteligente a través de una estrategia integral plasmada en el Plan Smart Donostia/San Sebastián, elaborado con la participación de aproximadamente 200 agentes de la ciudad. Este plan define un ambicioso programa de actuaciones públicas enfocado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental.​

El proyecto estrella de la capital guipuzcoana es 'Replicate', un plan europeo de demostración financiado a través de Horizonte 2020. San Sebastián actúa como 'ciudad faro' junto a Florencia y Bristol, coordinando las implementaciones de soluciones smart en un distrito que sirve como demostrador de barrio sostenible. Este proyecto ha posicionado a Donostia como la única ciudad a nivel estatal, junto con Valencia, que lidera una iniciativa de estas características.​

Las actuaciones implementadas en el marco de 'Replicate' se dividen en tres áreas principales: eficiencia energética, movilidad sostenible e infraestructuras TIC. En el ámbito de las tecnologías de la información, se ha mejorado significativamente la red inalámbrica móvil de alta velocidad, mientras que en la zona industrial se han desplegado servicios de iluminación pública inteligente y conectividad avanzada.​

Además de esta iniciativa, Donostia ha lanzado SmartKalea, un proyecto pionero que convierte una calle completa en un laboratorio vivo para soluciones de eficiencia energética. Esta experiencia piloto integra un modelo de colaboración público-privada que aúna a ciudadanía, negocios, empresas tecnológicas y departamentos municipales bajo una perspectiva inteligente. SmartKalea actúa como punto de referencia extrapolable paulatinamente al resto de la ciudad.

Una Eibar más moderna y conectada

​Eibar también ha emprendido su propia trayectoria como ciudad inteligente con iniciativas orientadas tanto a la modernización administrativa como a la sostenibilidad urbana. El Ayuntamiento de Eibar invirtió en 2023 un total de 230.120,11 euros en dos proyectos cofinanciados con 204.959,74 euros procedentes de ayudas para impulsar la transformación digital de entidades locales.​

El primero de estos proyectos contemplaba la renovación integral de infraestructuras digitales, incluyendo actualización de sistemas de almacenamiento, electrónica de red, servidores y licencias de software. El segundo se enfocaba en la implantación de la administración electrónica y la mejora de la interoperabilidad con otras administraciones. ​

Además, Eibar participó en iniciativas europeas de referencia como el programa ZenN (Nearly Zero Energy Neighborhoods), que incluyó la rehabilitación integral del barrio de Mogel bajo la iniciativa más amplia My Smart City District, compartiendo experiencias con ciudades europeas como Grenoble, Malmö y Oslo.

La red IoT vasca

​Complementando los proyectos municipales específicos, el Gobierno Vasco ha impulsado el despliegue de la red IoT pública de Euskadi, desarrollada por Itelazpi. Esta infraestructura de comunicaciones inalámbrica basada en tecnología LoRaWan permite a las administraciones públicas y entidades locales implementar soluciones inteligentes con eficiencia.​

A a día de hoy, la red cuenta con una cobertura del 68%, con 210.654 sensores conectados y 362 puntos de cobertura distribuidos entre las tres provincias: 39 en Álava, 176 en Bizkaia y 147 en Gipuzkoa. El Gobierno Vasco ha establecido un ambicioso objetivo para 2028: alcanzar una cobertura del 90% con más de 300.000 sensores conectados y 500 puntos de cobertura.​​

La relevancia internacional de Euskadi en el ámbito de las ciudades inteligentes queda patente con la participación de 1NCE en Enlit Europe, la mayor y más influyente feria empresarial mundial dedicada a la transición energética, celebrada estos días en Bilbao. El evento prevé congregar a 15.000 visitantes, más de 700 empresas expositoras de 140 países y 500 ponentes.​