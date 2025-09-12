El PNV celebra el aumento de las inversiones en la red eléctrica: «Es un paso obligado y necesario»

El PNV ha recibido con satisfacción el incremento de las inversiones en la red eléctrica anunciado este viernes por el Gobierno español dentro de la ... nueva planificación 2025-2030. La portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, aseguró que se trata de «un paso obligado y necesario para el futuro de la industria en Euskadi» y recordó que «el PNV ha peleado mucho» para que este cambio de rumbo se produjera.

Vaquero subrayó que, por primera vez, la industria aparece de forma prioritaria en la planificación de la red de transporte, lo que supone «un paso adelante que permitirá una mayor descarbonización y la sostenibilidad del empleo en este sector». Según recalcó, «hasta ahora se habían tomado medidas coyunturales y urgentes, pero nosotros hemos seguido insistiendo en la necesidad de medidas estructurales, y esta en gran parte lo es. Ha sido trabajoso, nos ha llevado muchas horas y reuniones, pero con nuevas inversiones tenemos ya un espacio de mejora con el que avanzar».

La diputada jeltzale recordó que el tejido productivo vasco lleva tiempo advirtiendo de los problemas de saturación de la red, que han dificultado la implantación de nuevos proyectos industriales y de innovación. En este sentido, valoró positivamente que el nuevo límite de inversión «sirva para ampliar la red y permitir que más industrias se conecten». «Seguiremos trabajando para que las necesidades de la industria vasca se sigan tomando en cuenta», añadió, avanzando que su grupo analizará en detalle los pormenores del plan cuando se concreten las actuaciones específicas para Euskadi.

El Gobierno central, por su parte, ha presentado un plan que prevé un volumen total de inversión de 13.590 millones de euros hasta 2030, un 62% más que en el periodo anterior. De ellos, 7.700 millones se destinarán cada año a redes de distribución y 3.600 millones a la red de transporte. La ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, aseguró que este esfuerzo «no supondrá incrementos de la factura, ni de la industria ni de los hogares», al tiempo que destacó la necesidad de «anticipar inversiones para facilitar la electrificación» y garantizar un suministro seguro.

27,7 gigavatios de nueva demanda

La propuesta incluye un fuerte crecimiento de la capacidad de la red de alta tensión, que se multiplicará por 14 para atender hasta 27,7 gigavatios de nueva demanda en el horizonte de 2030. También se prevé la realización de 422 ampliaciones de conexión —142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales como ADIF y puertos, y 196 en apoyo a la distribución—, además de un refuerzo de las medidas de seguridad para evitar apagones y de actuaciones destinadas a la protección de la avifauna.

En el Ministerio subrayan que entre 2020 y 2024 se han concedido ya más de 43 GW de nueva demanda en las redes, con un peso creciente de proyectos industriales, centros de datos, almacenamiento energético, hidrógeno e infraestructuras de recarga. La vicepresidenta tercera del Gobierno defendió que estas actuaciones «son atractivas, eso son inversiones», y aseguró que el objetivo final es disponer de precios competitivos de la energía.

En el PNV, mientras tanto, el mensaje es de satisfacción, aunque con cautela. «Las demandas son variables y el incremento en la inversión debe acompañar esas necesidades», advirtió Vaquero, antes de remarcar que su formación seguirá vigilante para que el plan responda realmente a las prioridades de Euskadi.