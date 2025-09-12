Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un encuentro en el Palacio de La Moncloa, a 15 de julio de 2025. E.P.

El PNV celebra el aumento de las inversiones en la red eléctrica: «Es un paso obligado y necesario»

La formación jeltzale subraya que la prioridad a la industria en la planificación estatal responde a una reivindicación de largo recorrido y confía en que permita aliviar la saturación

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:38

El PNV ha recibido con satisfacción el incremento de las inversiones en la red eléctrica anunciado este viernes por el Gobierno español dentro de la ... nueva planificación 2025-2030. La portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, aseguró que se trata de «un paso obligado y necesario para el futuro de la industria en Euskadi» y recordó que «el PNV ha peleado mucho» para que este cambio de rumbo se produjera.

