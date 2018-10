El Ibex-35 recupera los 9.400 puntos con Italia y el FMI como frenos a su rebote EFE En el selectivo español, Amadeus, Ferrovial, Viscofán y Bankinter fueron los valores más rentables, con ganancias de más de un 2% CRISTINA VALLEJO Lunes, 1 octubre 2018, 20:38

El Ibex-35 comenzaba ligeramente en rojo la jornada, pero a partir de las nueve y media de la mañana entraba en verde y sus avances fueron a más, hasta las doce, cuando marcaba máximos del día cerca de los 9.480 puntos. Desde ahí fue perdiendo brío y terminó el día con un discreto ascenso del 0,19%, para dar un último cambio en los 9.407 puntos. Si el viernes el selectivo español perdió los 9.500 y los 9.400 puntos, en la jornada de hoy sólo ha sido capaz de recuperar estos últimos.

La razón que había detrás del creciente optimismo en el Ibex-35 durante la primera mitad de la sesión tenía que ver con el acuerdo al que han llegado Canadá, Estados Unidos y México para mantener un pacto comercial tripartito que sustituya al Nafta. Se entendió como una tregua en la guerra arancelaria, como un primer paso para su resolución, incluso, y, por tanto, como una reducción del riesgo de desaceleración económica por motivos comerciales.

Pero por la tarde volvió la preocupación por el crecimiento económico global: la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, avisaba de que la guerra comercial y el endurecimiento de las condiciones de crédito están oscureciendo la previsión económica. «Hace seis meses, apunté varios riesgos en el horizonte. Hoy, algunos de esos riesgos han empezado a materializarse», afirmó Lagarde, en referencia a que la retórica proteccionista se está traduciendo en barreras comerciales reales. El FMI, pues, está preparado para rebajar las previsiones de crecimiento a nivel global.

Con todo, varios índices europeos se mantenían en positivo hasta el cierre. El Dax alemán terminó el día con una subida del 0,75%, mientras que el Cac 40 francés se anotó un 0,24%. Y en Wall Street esas subidas eran incluso superiores. El Dow Jones, al cierre de la sesión del Viejo Continente, avanzaba un 1%, mientras que el S&P se apuntaba un 0,7%, y el Nasdaq, medio punto porcentual.

La crisis italiana y el 'Brexit', siempre de fondo

Había dos grandes excepciones en el Viejo Continente. En primer lugar, el Ftse Mib de Milán, que terminó con un retroceso de medio punto porcentual. El desafío que ha planteado el Gobierno al situar el déficit de sus próximos presupuestos en el 2,4% y no en el 1,6%, como quería su ministro de Economía, Giovanni Tria, está penalizando a los activos del país trasalpino. No sólo a su Bolsa. También a su deuda: el interés del bono italiano a diez años subía desde el 3,13% hasta el 3,27%, su nivel más alto desde la primavera del año 2014, superando las cotas a las que llegó durante la formación de Gobierno en la primavera y durante la última crisis turca. Con ello, la prima de riesgo de Italia superaba los 280 puntos básicos. En este caso, no ha batido aún marcas: los máximos de este año los marcó a finales de agosto a las puertas de los 290 puntos básicos. Los estrategas de Natixis apuntan la posibilidad de que la prima de riesgo de Italia puede llegar a los 400 puntos básicos en el caso de que S&P y Moody's bajen su calificación crediticia y sitúen su perspectiva en negativo.

La otra excepción en rojo fue el Ftse 100 británico, que cerró con un descenso de un 0,20%. El Partido Conservador celebra estos días su congreso y, ante una propuesta de solución para la frontera entre el Ulster y la República de Irlanda, la libra ha recuperado, lo que juega en contra del índice bursátil, muy cargado de compañías exportadoras.

Amadeus, el más rentable; Siemens Gamesa, el peor

De vuelta en el Ibex-35, Amadeus, Ferrovial, Viscofán y Bankinter fueron los valores más rentables, con ganancias de más de un 2%. Entre los mejores, también Inditex, que se anotó un 1,30%. Además, entre los grandes, también terminaron con ganancias BBVA y Repsol, que avanzaron un 0,46% y un 0,41%, respectivamente. BBVA, por la mañana, lograba subir hasta un 2%, animado por el acuerdo de libre comercio en América del Norte. Pero se desinfló. Mientras, Iberdrola terminó la jornada con una subida del 0,32% y Telefónica, del 0,15%.

En rojo, Siemens Gamesa fue el peor, con un recorte del 4,31%, seguido de IAG, que perdió un 2,13%, y de CaixaBank, Aena y el Santander, que se dejaron más de un 1%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, OHL encabezó los ascensos, con una subida del 6,67%. Ello, después de haber caído casi un 40% la semana pasada tras la publicación de sus resultados. En rojo, Iberpapel fue, con un retroceso del 4,95%, el único valor que lo hizo peor que Siemens Gamesa.

Divisas y materias primas

En el mercado de divisas, el euro perdió posiciones frente al dólar: la moneda comunitaria cedía un 0,26% al cierre de la sesión, hasta el nivel de 1,1575 unidades.

En cuanto a las monedas emergentes, si bien el peso mexicano subía gracias al acuerdo, lo hacía sólo un 0,3%, mientras que la apreciación era mucho más potente en el caso del peso argentino (1,85%) -así celebraba el mercado el nombramiento del nuevo presidente de su banco central, Guido Sandleris-, de la lira turca (1,75%) -ante síntomas de enfriamiento de su economía- o del real brasileño (0,65%).

En el mercado de materias primas, nuevas subidas para el crudo. El barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 1,25%, para acercarse a los 84 dólares y, por tanto, marcaba un nuevo máximo de los últimos cuatro años. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, subía un 1,08%, hasta rebasar los 74 dólares.