Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Imanol Rego, en la sede de Innobasque en Bilbao Ignacio Pérez
Nuevo presidente de Innobasque

Imanol Rego: «Euskadi debe alcanzar en cuatro años los 3.000 millones de inversión en I+D+i»

Considera la innovación «fundamental para la competitividad» de las empresas, en plena guerra de los aranceles, que cree que son algo coyuntural

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:12

Imanol Rego (Donostia, 1972), CEO de la guipuzcoana Grupo Irizar (autobuses, componentes y soluciones en energía), se convirtió en marzo en el nuevo presidente de ... la Agencia Vasca de Innovación, Innobasque. Ya asentado en su nuevo cargo, Rego está convencido de que apostar por la I+D+i es la mejor clave para las empresas para sobrevivir en la actual guerra comercial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  3. 3 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  4. 4

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  5. 5 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  6. 6

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  7. 7

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  8. 8

    Ane Santesteban: Â«El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a pararÂ»
  9. 9

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  10. 10

    Los precios altos en los hoteles de Donostia empujan a los turistas a la periferia y al interior de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Imanol Rego: «Euskadi debe alcanzar en cuatro años los 3.000 millones de inversión en I+D+i»

Imanol Rego: «Euskadi debe alcanzar en cuatro años los 3.000 millones de inversión en I+D+i»