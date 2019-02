Un fondo de inversión con una única inversión Viernes, 8 febrero 2019, 08:05

Zegona Communications entró en la escena española de las telecomunicaciones en el año 2015 con la compra de la compañía asturiana Telecable, firma que en 2017 pasó a manos de Euskaltel, que ampliaba así su zona de acción. Fue al pasar Telecable al perímetro de la vizcaína cuando el vehículo de inversión (que rentabilizó de manera notable su operación en Asturias) entró como accionista de la vasca, con un 15% de los títulos. En un principio, el fondo -levantado por dos exdirectivos de Virgin- no generó demasiado ruido. Pero como su única inversión es ese paquete de Euskaltel, que tras salir a Bolsa a 9,5 euros sufrió lo suyo el año pasado (cuando se llegó a pagar a 6,25 euros por acción), los accionistas empezaron a inquietarse. La reacción no se hizo esperar, y el capitan del banco británico, un 'agresivo' Eamonn O'Hare, empezó a mover el árbol en busca de frutos, los que le pedían los dueños de Zegona (todos del ámbito financiero). Los rumores se convirtieron en gritos, y el fondo británico dejó claro que, a su juicio, Euskaltel no rendía lo que debía. Por eso inició el asalto que ahora ultima. De hecho, según la documentación aportada a la Bolsa de Londres, Zegona dice tener la fórmula mágica para revalorizar de manera notable a la vizcaína.