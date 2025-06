Fabricantes europeos y estadounidenses alertan en Donostia de que los aranceles amenazan la competitividad global

«Algunas de nuestras empresas saben que no pueden fabricar en Estados Unidos sin obtener material de nuestros socios (de otros países)». Con esta advertencia, ... Douglas Woods, presidente de la influyente asociación de máquina-herramienta estadounidense (AMT), ha resumido en San Sebastián la contradicción central de la política arancelaria impulsada desde su país. Lo ha hecho durante una mesa redonda celebrada este lunes en el marco del encuentro de primavera de Cecimo, la patronal europea de la máquina-herramienta, que reúne estos días en Donostia, junto a AFM Cluster, a medio centenar de altos ejecutivos y líderes industriales de todo el continente. El panel ha sido el plato fuerte de la jornada, centrado en cómo la geopolítica y las tensiones comerciales están obligando a repensar la estrategia de fabricación global. Junto a Woods, han intervenido Michael Hauser (StarragTornos), Pello Rodríguez (Mondragon Corporation) y la exconsejera vasca de Industria Arantxa Tapia.

Woods ha defendido el impulso a la manufactura que promueve la actual administración estadounidense, en un intento de revertir el desmantelamiento industrial de las últimas décadas. «El déficit comercial de EE UU supera los 1,2 billones de dólares. Es insostenible. Los aranceles son un instrumento para forzar la negociación, pero el objetivo es reequilibrar, no aislar», ha asegurado. Ha reconocido, no obstante, que muchas de las tecnologías críticas que necesita la industria estadounidense —incluyendo la máquina-herramienta— no pueden producirse sin aliados europeos o asiáticos: «Tenemos una lista, y sabemos que sin Europa, Japón o Corea no podemos fabricar».

El industrial suizo Michael Hauser, ejecutivo ya retirado de la multinacional suiza StarragTornos, ha ofrecido una visión más cruda: «Las guerras comerciales solo crean perdedores. Las empresas americanas terminarán pagando más por equipos que no pueden fabricar localmente, y el resto del mundo venderá menos. Es una ecuación perdedora». Ha relatado cómo su propia empresa tuvo que suspender envíos a EE UU hasta renegociar condiciones de entrega que hicieran sostenibles los costes arancelarios. «Al final, el cliente pagó. Porque nadie puede asumir un 30% de sobrecoste en este sector».

Desde Euskadi, Arantxa Tapia ha defendido la importancia de mantener una política industrial coherente a largo plazo. «No puedes decir hoy que la industria es prioritaria, mañana que lo son los servicios, y pasado el turismo. Si crees que el futuro es industrial, debes sostenerlo en el tiempo», ha subrayado. También ha apostado por la diversificación inteligente a partir de fortalezas existentes: «Si somos líderes en máquina-herramienta, pensemos cómo aplicarla a otros sectores. Pero no abandonemos el foco».

Pello Rodríguez, presidente de Mondragon Corporation, ha compartido una visión pragmática: «En algunos negocios exportamos el 90% a EE UU y estamos a la espera de ver por dónde evoluciona. En otros, como el automóvil, tuvimos miedo con nuestras fábricas en México, pero finalmente la presión hizo efecto y logramos cambios en los aranceles». Rodríguez ha reivindicado centrarse en nichos de mercado y colaborar estrechamente con los clientes como fórmula para resistir: «No podemos competir con los gigantes, pero sí innovar con agilidad».

«Prioridad nacional»

En su presentación previa, Woods ha hecho una radiografía extensa del marco político y económico de EE UU, reivindicando la «manufactura como prioridad nacional», no solo por razones económicas, sino también de seguridad. Ha detallado que la presión sobre China se explica tanto por motivos comerciales como por la dependencia en minerales raros, esenciales para la industria tecnológica. Y ha asegurado que se están negociando acuerdos para minimizar el impacto de los aranceles en sectores estratégicos. Pese a las tensiones, Woods ha lanzado un mensaje de optimismo: «La administración sabe que necesita socios fiables. Hay voluntad de cerrar acuerdos. En cuanto a la manufactura, es el sector prioritario. Y no podemos avanzar sin buenos aliados como vosotros».

El debate ha dejado patente que, en un mundo fragmentado, la estrategia pasa por ser flexible, fortalecer los vínculos internacionales y, sobre todo, no perder de vista el valor de una industria avanzada, especializada y tecnológicamente puntera. Como ha resumido Marcus Burton, responsable de Cecimo en Europa, «queremos gobiernos que crean en la manufactura y la apoyen, sea en EE UU, Europa o cualquier otro lugar».

En total, más de cincuenta altos ejecutivos de algunas de las principales corporaciones industriales del continente —como Trumpf, Renishaw, Soraluce, Fagor Automation o GF Machining Solutions— se han dado cita en la capital guipuzcoana en un evento organizado por AFM Cluster y Cecimo, que también ha reunido a los directores generales de las quince asociaciones nacionales que integran la patronal europa.

La apertura institucional ha corrido a cargo de José Pérez Berdud, presidente de AFM Cluster; François Duval, presidente de CECIMO; y Unai Andueza, diputado foral de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, quienes han coincidido en subrayar el papel clave que desempeña el sector en la digitalización, la transición energética y la competitividad global de la industria europea.