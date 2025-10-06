Los proyectos emprendidos por mujeres requieren menos inversión que los de los hombres El capital inicial medio con el que comienzan sus empresas es de 17.201 euros, 2,4 veces menos que los negocios masculinos, que requieren 41.350

Diego Fernández Tortosa San Sebastián Lunes, 6 de octubre 2025, 12:29 Comenta Compartir

La brecha de género entre la población emprendedora de Euskadi se va estrechando en algunas áreas, según expone el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024, observatorio conformado por EHU, Mondragon Unibertsitatea y Deusto. No obstante, todavía hay muchos ámbitos en los que aún hay tareas pendientes. Un ejemplo claro es la inversión inicial para poner en marcha proyectos, ya que el capital mediana al que han accedido ambos géneros es 2,4 veces mayor en el caso de los hombres –41.350 euros–, que en el de las mujeres –17.201 euros–.

Pero, además de diferencias en el capital inicial, también hay una brecha entre los tipos de proyectos desarrollados. El informe GEM refleja que las iniciativas emprendidas por mujeres no necesitan, por lo general, tanta inversión como los encabezados por hombres. Esto se percibe, sobre todo, en un tramo medio-superior de financiación (entre 50.000 y 150.000 euros). Aquí la proporción de hombres con proyectos en fase inicial (TEA) triplica al porcentaje de las mujeres que requieren esta cantidad –24,9% frente al 8,6%, respectivamente–. Esta brecha se reduce de manera considerable en los demás tramos, como es el caso de los negocios que necesitan menos de 10.000 euros (21,9% de los hombres frente al 20,8% de las mujeres). Una tendencia que incluso se invierte en el intervalo de 10.000 a 50.000 euros iniciales, donde las mujeres (48,8%) superan al registro de los hombres (34,3%).

Esta menor cuantía de inversión en los proyectos emprendidos tropieza con una mayor dificultad para acceder a la financiación, como destaca el Observatorio Vasco de Emprendimiento. Esta no es la única brecha. Otro elemento diferencial es el acceso a formación financiera. El informe vasco muestra que los hombres que consideran «alto o muy alto» su conocimiento sobre temas financieros a la hora de emprender superan el 40%, mientras que las mujeres que realizan esta afirmación roza el 17%. El último dato a tener en cuenta son los datos relativos al sector tecnológico y a la innovación. De acuerdo con el informe, en 2023 solo el 19% de las mujeres emprendedoras introdujeron alguna novedad en tecnología o proceso, mientras que la tasa masculina que sí lo hizo superaba el 41%. Por otro lado, en etapa consolidada –empresas con más de 3,5 años en el mercado–, esta diferencia también es notable: el 17,9% de las empresas del sector tecnológico son llevadas por hombres, mientras que solo el 11,7% son presididas por mujeres.

Perfil de las emprendedoras La mujer emprendedora tiene 41 años de media, alto nivel educativo y un nivel superior de renta

Tramos de financiación Las brechas se reducenen los proyectos que necesitan una inversión inferior a 50.000 euros

No obstante, estos datos no empañan la situación general, en la que el informe sitúa a Euskadi en una buena situación de equidad empresarial. Esto se debe, principalmente, a que la Comunidad Autónoma Vasca ha conseguido igualar, en la práctica, los niveles de emprendimiento entre los dos géneros –superando a la media de la UE o Estados Unidos, entre otros–. Esto se muestra, más concretamente, en las empresas consolidadas por mujeres –aquellas que sobreviven los primeros 3,5 años–, que son el 5%, frente a aquellas empresas lideradas por hombres (5,9%). Una diferencia porcentual que es incluso más pequeña en las TEAs, donde los negocios encabezados por mujeres (5,1%) prácticamente igualan a los de los hombres (5,8%).

Estos registros también son positivos en cuanto a actividad económica se refiere, sin tener en cuenta las desigualdades en el ámbito tecnológico. Según expone el informe, las mujeres con empresas recién creadas y consolidadas en servicios tradicionales, como atención al cliente o venta al por menor, superan a los registros de los hombres: 73% y 67,8% frente a los 63,2% y 51,2% de los hombres, respectivamente. También se percibe una reducción de la brecha de género con respecto al año anterior en las iniciativas relacionadas con los servicios intensivos en conocimiento, con un 20,7% del TEA para hombres y un 19,2% para mujeres –el año pasado la diferencia en este tipo de negocios con menos de 3,5 años de antigüedad era de diez puntos porcentuales–. Otro sector en el que se ha reducido la brecha entre géneros es en el de las empresas en fase inicial del sector industrial, donde la diferencia existente se ha estrechado hasta 1,3 puntos.

La clave 5% empresas de las compañías consolidadas –más de 3,5 años de vida– están lideradas por mujeres.

El perfil de la mujer que emprende en la actualidad tiene 41 años de media, alto nivel educativo –el 59,8% cuenta con estudios universitarios–, y un nivel superior de renta –el 33,2%–. En cuanto a los motivos para emprender, el 55,2% lo hicieron para ganarse la vida ante la escasez de trabajo, estando por debajo razones como marcar una diferencia en el mundo –31,8%–, crear riqueza/generar una riqueza muy alta –30,2%–, y, a mayor distancia, continuar una tradición familiar –18,7%–.