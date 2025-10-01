Normo recibe una inversión estratégica de Salto para impulsar sus buzones inteligentes

Normo, empresa guipuzcoana emergente, recibe una inversión estratégica de Salto Wecosystem para transformar la entrega de última milla. Esta alianza permitirá que la firma del ... territorio se acerque a cumplir su objetivo de convertirse en el «actor más relevante en soluciones que habiliten entregas rápidas, efectivas y en el primer intento».

La compañía con sede en Donostia ha desarrollado una tecnología de taquillas inteligentes para la entrega y recogida de paquetería, que funcionan sin cables ni enchufes, con tal de hacer que comunidades de vecinos y empresas puedan gestionar sus paquetes de forma segura y sencilla, sin necesidad de estar presentes. Esta inyección de dinero se une al apoyo de Easo Ventures e Itzarri EPSV desde 2022.

Joxe Mari Gallastegi, cofundador de Normo, manifiesta que esta alianza con Salto es «un honor». «Este acuerdo, junto al apoyo continuo de Easo Ventures, refuerza el valor de nuestro ecosistema en Gipuzkoa y nos permite acelerar nuestro desarrollo y ampliar el impacto de nuestra tecnología en más ciudades y edificios para simplificar la vida de más personas y reducir el impacto ambiental de la logística», añade.

Un movimiento que también han alabado desde Salto Wecosystem, que describen la ayuda como parte de su estrategia para «ampliar su oferta hacia nuevas formas de interacción con los edificios». «El mercado de la última milla crece rápidamente, pero aún no tiene una solución clara y escalable. Vemos en Normo una propuesta sólida, con potencial real para liderar este espacio, y confirma nuestra apuesta por soluciones sostenibles e inteligentes que mejoren la vida de las personas», destaca Aznar Sethna, jefe de ventas y director de marketing de la empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos y productos eléctricos y electrónicos.

Sinergia empresarial

Desde la empresa donostiarra Normo, mientras, destacan la inversión como una «sinergia estratégica entre dos compañías guipuzcoanas» con una importante vocación internacional.

Una colaboración que se une a las ayudas recibidas por parte del fondo de inversión Easo Ventures, con sede en Donostia, e Itzarri Epsv, con sede en Álava.