Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oier Lizarazu, director general de Orona, se dirige a los medios de comunicación este jueves en el exterior de la sede de Orona acompañado por la diputada general de Gipuzkoa., Eider Mendoza, y el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi. De la Hera

Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

La cooperativa construirá sus nuevas instalaciones en una parcela de 60.000 metros cuadrados en el entorno de Galarreta, cerca de su actual sede

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:27

Comenta

Orona ha comprado un suelo de 60.000 metros cuadrados en Estubegi, Hernani, en el entorno de Galarreta, donde construirá una nueva planta. La cooperativa, ... dedicada a la fabricación de ascensores y elementos de elevación, prevé que la culminación del proyecto suponga una inversión de 60 millones de euros y la creación de 150 nuevos empleos. La parcela adquirida cuenta con 30.000 metros cuadrados edificables y está integrada en el mismo enclave logístico e industrial de la sede corporativa, la fundación Orona, entre otras entidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  3. 3 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  4. 4 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  5. 5 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  6. 6

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  7. 7 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  8. 8 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  9. 9 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  10. 10

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos