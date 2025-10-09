Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

Orona ha comprado un suelo de 60.000 metros cuadrados en Estubegi, Hernani, en el entorno de Galarreta, donde construirá una nueva planta. La cooperativa, ... dedicada a la fabricación de ascensores y elementos de elevación, prevé que la culminación del proyecto suponga una inversión de 60 millones de euros y la creación de 150 nuevos empleos. La parcela adquirida cuenta con 30.000 metros cuadrados edificables y está integrada en el mismo enclave logístico e industrial de la sede corporativa, la fundación Orona, entre otras entidades.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, y Oier Lizarazu, director general de Orona, han sido los encargados de anunciar este proyecto en un acto que ha tenido lugar en el cuartel general de la compañía hernaniarra.

Lizarazu ha dicho que «seguimos avanzando con paso firme en el rumbo de Orona 2030, afiandanzo nuestra posición en el Viejo Continente y consolida nuestra apuesta cooperativa en Europa. Se trata del nuevo exponente de la apuesta de futuro para formalizar la compraventa de suelo estrategico que permitirá resideñar y adaptar las infraestructuras industriales futuras».

El consejero Jauregi ha subrayado que esta operación de Orona representa «el mejor ejemplo de la política industrial que estamos desarrollando desde el Gobierno Vaso a través de nuestro Plan Industrial. Con este proyecto se van a generar empleos de calidad y, en este caso, desde el modelo cooperativo que representa Orona».

Mendoza, por su parte, que ha puesto en valor que Orona es la empresa número de su sector a nivel estatal, «la quinta de Europa y la décima del mundo», ha agregado que esta apuesta Orona evidencia el «salto de ambición» social y económica que está dando el conjunto del territorio, materializado en la activación de proyectos e iniciativas «altamente innovadoras».

Plan Estratégico 2030

El proyecto forma parte del plan estratégico Rumbo Orona 2030 y se enmarca dentro de los proyectos Experiencia Cooperativa Orona y BIL. La nueva infraestructura busca responder a la creciente evolución de la demanda presente y futura, ofreciendo «una mayor flexibilidad para integrar los procesos fabriles y adaptando progresivamente las capacidades de producción a las necesidades del mercado».

En paralelo, Orona prevé iniciar próximamente un plan de actuación en su parcela de Júndiz, en Vitoria. Este proyecto contempla la ampliación de las infraestructuras productivas existentes y la modernización del parque de maquinaria, con una inversión estimada superior a los 10 millones de euros. Según la circular, la modernización de Júndiz permitirá «optimizar la productividad y reforzar las capacidades industriales» de la cooperativa en el norte del país.

La cooperativa hernaniarra, fuera de la órbita de la Corporación Mondragon desde diciembre de 2022, cuenta con 6.486 trabajadores en todo el mundo, alcanzó en 2024 unas ventas consolidadas de 1.111 millones de euros y destinó 18 millones a I+D+i, subrayando su apuesta por la innovación tecnológica como motor de competitividad. Estas inversiones reflejan «el compromiso de la cooperativa con el futuro y con el legado de las próximas generaciones, al tiempo que reconoce el esfuerzo de todas las personas que integran la organización y de quienes les precedieron en la construcción del proyecto industrial».

El nuevo complejo en Estubegi se concibe no solo como una ampliación de capacidad, sino como un elemento clave para «la integración y armonización» de los procesos productivos de Orona, lo que permitirá «optimizar la gestión de la producción, aumentar la eficiencia y mantener la competitividad global de la cooperativa». La elección de Estubegi responde a su ubicación estratégica, que «facilita la logística y la conexión con los centros industriales existentes, y refleja la planificación a largo plazo que caracteriza a la cooperativa».

Nuevo impulso al entorno

Esta nueva infraestructura de Orona se desarrollará en un entorno más amplio de apuesta del Gobierno Vasco por el desarrollo industrial y los polos empresariales en Hernani. En febrero de 2025, el lehendakari Imanol Pradales presentó la construcción del edificio Ellen MacArthur en el Parque Tecnológico y Empresarial de Galarreta, un proyecto de 10.000 metros cuadrados que busca impulsar nuevas compañías, con el 60% del espacio ya suscitado interés de diversas firmas y un coste estimado de 18,2 millones de euros.