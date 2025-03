«Una empresa que no utilice la IA está condenada a quedarse atrás»

El extraordinario crecimiento del grupo multinacional sevillano Ayesa en los últimos cuatro años ha llevado a la compañía a multiplicar su facturación hasta alcanzar los ... 800 millones de euros. De la mano del fondo de inversión londinense A&M Capital Europe (AMCE), que entró como socio mayoritario a la firma de servicios de ingeniería tecnológica en 2021, Ayesa ha cumplido hitos importantes, como la compra de la donostiarra Ibermática. Ahora, Manuel Baraza, un exdirectivo de la empresa guipuzcoana y, ahora, jefe de Operaciones de IT de Ayesa, desgrana los detalles de la adquisición con la mirada puesta en una ambiciosa estrategia de crecimiento.

- Existía el miedo de que Ibermática perdiera el arraigo vasco tras la compra de Ayesa. Usted, como exdirectivo de la donostiarra, ¿qué valoración hace de estos dos últimos años?

- Es un pensamiento natural, más aún en un territorio como éste. Pero Ayesa valoró mucho los profesionales de Ibermática, al contrario de lo que sucede en operaciones de este tipo, donde el comprador suele prevalecer de alguna manera. Ejemplo de ello es que se mantiene la apuesta de la compañía por la sede de Miramon, donde sumamos 750 trabajadores y, además, de los cincuenta principales directivos de IT, treinta, nada menos, provenimos de Ibermática y de Euskadi. Yo mismo soy un ejemplo de ello.

- Suelen haber problemas de solapamiento en las operaciones de este tipo.

- No en nuestro caso. La mitad del negocio de Ayesa antes de la compra se centraba en servicios de ingeniería, cuando la antigua Ibermática no tenía nada, o poco, al respecto. Por otro lado, los procesos de consultoría y tecnología de Ibermática suponían el doble que las que tenía la firma sevillana, por lo que ambas compañías se complementan muy bien. También pudimos explorar la vertiente internacional, donde la huella de la donostiarra era más importante que la de Ayesa.

- Entonces, se sienten como una única empresa.

- El proceso de integración se llevó a cabo con un gran respeto por la cultura de ambas organizaciones, lo que facilitó que en poco tiempo nos sintiéramos como una única empresa. Así que sí. Hoy en día, no hay distinciones dentro de la empresa y operamos con total cohesión.

- ¿Ayesa mantiene su compromiso con Euskadi?

- La presencia de Ayesa en Euskadi es incuestionable. En total contamos con casi 2.000 profesionales en la región, lo que representa una parte significativa de nuestro talento global. Además, mantenemos un fuerte compromiso con los clientes históricos de Ibermática, como Iberdrola, Kutxabank o Eroski, y hemos seguido expandiéndonos. También hemos reforzado el centro de decisión en Euskadi, donde se celebran un tercio de los comités de dirección de IT.

- Ayesa viene trabajando con la Inteligencia Artificial (IA) desde tiempo atrás, ¿cómo es el auge de los últimos años? ¿es tan revolucionario como parece?

- Es verdad que la IA no es algo nuevo para nosotros; llevamos años trabajando en su desarrollo y aplicación. Sin embargo, el gran auge actual está en la IA generativa. La estamos utilizando en diversas áreas, como en el desarrollo y testeo de código, interpretación de licitaciones, análisis de currículums, entre otros. Creemos firmemente que la IA no sustituirá a las personas, pero aquellos que no la utilicen están condenados a quedarse atrás frente a quienes sí la integren en su trabajo.

- La cuestión energética es crucial para el desarrollo de la IA.

- La IA requiere una computación energéticamente eficiente y estamos trabajando en soluciones híbridas para optimizar el consumo. También confiamos en que la evolución de los algoritmos hará que la IA sea cada vez más eficiente, como ha sucedido en otras revoluciones industriales. Antes, los coches consumían mucho más de lo que consumen ahora, y el desarrollo tecnológico ha permitido que cada vez necesiten menos gasolina u otra fuente de energía. Lo mismo sucederá con la IA.

- ¿Qué papel juega le energía verde en este punto?

- Estamos trabajando con grandes compañías energéticas a nivel global en proyectos estratégicos, incluyendo la aplicación de IA en energía eólica. No podemos dar muchos detalles por confidencialidad, pero nuestra tecnología está ayudando mucho a optimizar procesos en el sector.

- Un reto importante para las compañías del sector IT es encontrar talento en un entorno cada vez más competitivo. ¿Qué salud tiene el talento vasco?

- La escasez de talento sigue siendo un desafío. Tenemos más posiciones disponibles que profesionales en el mercado. Sin embargo, hemos logrado reducir la rotación y ofrecemos un entorno donde los profesionales pueden desarrollar su carrera sin desarraigarse de Euskadi. Además, estamos comprometidos en fomentar la participación de las mujeres en el sector STEM, aunque queda mucho por hacer en este aspecto.