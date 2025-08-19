Alstom recurre otra vez el macrocontrato de CAF de Bélgica

Nuevo varapalo. Alstom ha recurrido de nuevo el macrocontrato de CAF en Bélgica, donde la compañía beasaindarra aspira a ser la adjudicataria preferente del ... mayor contrato ferroviario de la historia reciente del país. Un contrato base que asciende a 1.695 millones de euros, pero puede alcanzar los 3.400 millones si se activan todas las opciones, hasta un máximo de 600 trenes de doble piso que necesita la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (SNCB).

Tras un proceso en el que se presentaron CAF, Alstom y Siemens, la empresa goierritarra fue elegida en febrero como la ganadora pero Alstom presentó un recurso. El pasado 23 de julio se conoció la decisión, que fue favorable a CAF (después de que el Consejo de Estado suspendiese en abril la licitación por supuesta falta de transparencia en el proceso de adjudicación, tras un recurso de la compañía francesa Alstom). La SNCB concluyó su revisión reafirmando su apuesta por CAF, destacando su oferta técnica, su cumplimiento normativo y su voluntad de colaboración con proveedores locales.

Desde CAF, consultados sobre este nuevo recurso de Alstom, aseguran este martes que no tienen «nada que comentar. Existía esa posibilidad, el proceso sigue». El Consejo de Estado se reunirá el próximo viernes 29 de agosto para tomar una nueva decisión en torno al recurso presentado por Alstom, que defiende que su oferta es más barata y garantiza el empleo local.

CAF afronta esta situación tensa en un momento de solidez empresarial. La firma guipuzcoana ha superado por primera vez los 15.000 millones de euros en cartera de pedidos y cerró un primer trimestre de 2025 con un beneficio neto un 53% superior al del año anterior y unas ventas de 1.118 millones de euros, un 11 % más. Además de su creciente presencia en Europa, opera en mercados como Canadá, Marruecos y Estados Unidos, donde cuenta con una planta propia en el estado de Nueva York.