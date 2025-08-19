Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Factoría de CAF de Beasain. Juan Herrero | EFE

Alstom recurre otra vez el macrocontrato de CAF de Bélgica

Fuentes de la compañía beasaindarra responden que «existía esa posibilidad, pero el proceso sigue». El Consejo de Estado se pronunciará el próximo 29 de agosto

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 10:34

Nuevo varapalo. Alstom ha recurrido de nuevo el macrocontrato de CAF en Bélgica, donde la compañía beasaindarra aspira a ser la adjudicataria preferente del ... mayor contrato ferroviario de la historia reciente del país. Un contrato base que asciende a 1.695 millones de euros, pero puede alcanzar los 3.400 millones si se activan todas las opciones, hasta un máximo de 600 trenes de doble piso que necesita la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (SNCB).

