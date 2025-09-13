Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alejandra Gallego posa en el interior de su consulta, para la que busca un traspaso a través de Berriz Enpresa.
Negocios con relevo

«Berriz Enpresa es una buena herramienta para traspasar tu negocio»

El programa Berriz Enpresa asiste a Alejandra para que pueda encontrar un comprador para su clínica estética

Mikel Encinas

Mikel Encinas

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Alejandra Gallego emprendió hace casi cinco años para montar su propia clínica estética. En El Antiguo, concretamente en la avenida de Zarautz, se ha hecho ... durante todo este tiempo con una fiel y extensa clientela, ganada a pulso en base a un trabajo que ha sido un imán de clientes que buscan desde un masaje facial hasta inyectarse bótox o ácido hialurónico, labores que corren a cargo de una doctora.

