«Berriz Enpresa es una buena herramienta para traspasar tu negocio»

Alejandra Gallego emprendió hace casi cinco años para montar su propia clínica estética. En El Antiguo, concretamente en la avenida de Zarautz, se ha hecho ... durante todo este tiempo con una fiel y extensa clientela, ganada a pulso en base a un trabajo que ha sido un imán de clientes que buscan desde un masaje facial hasta inyectarse bótox o ácido hialurónico, labores que corren a cargo de una doctora.

Pero tras haber hecho de su clínica un negocio próspero y con futuro, «motivos personales» obligan a Alejandra Gallego a dejarlo para seguir por otros caminos. Quedaría por tanto huérfano un negocio que funciona. Evitar que esto suceda es una de las prioridades del Gobierno Vasco, que a través del programa Berriz Enpresa busca la manera en la que transferir negocios desde los propietarios a potenciales compradores.

Alejandra explica cómo «conocí de la existencia de este programa a través de algunas clientas que tengo que trabajan en la Cámara de Comercio y me pusieron en contacto con Marta». Ella pretende vender su negocio y asegura que el programa es «una buena herramienta» para hacerlo.

Recuerda cómo cuando tuvo la convicción de que debía poner a la venta Ale Estética se puso en contacto con «Marta, de la Cámara de Comercio» y a partir de ahí Berriz Enpresa puso en marcha la batería de medidas que lleva a cabo para facilitar el traspaso de este tipo de empresas y para que haya un relevo que permita que nuestras ciudades, pueblos y barrios sigan manteniendo la vida y el color que les dan los comercios.

Alejandra explica cómo en primer lugar «me hicieron un portafolio de servicios. Analizaron todo desde el punto de vista económico para confirmar que fuera viable la venta del negocio. Para, de alguna manera, garantizar que ponemos en venta un negocio próspero y que tiene viabilidad a futuro». Entregó toda la documentación que le requirieron y Berriz Enpresa «me hizo un seguimiento desde el primer momento». Hace un año que puso en marcha este proceso y aún no ha encontrado comprador. «No resulta fácil traspasar un negocio de este tipo, pero Berriz Enpresa tiene una cartera de inversores y potenciales compradores, de gente que está interesada en comprar este tipo de negocios y le muestran la opción de adquirir el mío a través del portafolio que han elaborado».

Contar con la ayuda de este programa, a Alejandra le transmite, «sobre todo, fiabilidad y seguridad. Se trata de una herramienta muy buena y fiable porque te cogen de la mano y te acomapañan a la hora de realizar un estudio». Cuenta que «te ayudan con todo, te hacen una estimación del precio que puede tener tu negocio en base a un estudio en el que tienen en cuenta la infraestructura de la que dispones, los clientes, los años que llevas...».

Con todo ese trabajo previo ya realizado, asegura Alejandra que «cuando encuentre un comprador estaré mucho más segura de los pasos que tendré que dar y de cómo hacer valer mi negocio».

Una vez que pone en contacto a comprador y vendedor, el trabajo de este programa del Gobierno Vasco todavía no finaliza. «Te guían y te ayudan a preparar todos los trámites que exige la operación para que todo resulte limpio y ágil», cuenta Alejandra.

Berriz Enpresa trabaja para buscar ese relevo necesario en muchos negocios prósperos que, bien por jubilación o retiro de los propietarios o bien por cuestiones personales, como es este caso, corren el riesgo de perderse para siempre.