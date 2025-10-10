Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ricardo Chocarro, consejero delegado de Aernnova L. A. Gómez

El consejero delegado de Aernnova dejará la compañía a final de año

Chocarro anuncia su dimisión «por motivos personales» en un momento complicado, tras dos años de pérdidas, aunque en su mandato ha duplicado la facturación llegando a los 1.000 millones

Lucas Irigoyen

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:18

Comenta

El consejero delegado de Aernnova, Ricardo Chocarro, que estaba al frente de la empresa vasca desde hace siete años, anunció este miércoles en el consejo ... de administración su dimisión por «motivos personales». La noticia ha sido comunicada a la plantilla este viernes, tal y como este periódico ha confirmado en fuentes sindicales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  5. 5 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  8. 8

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  9. 9

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»
  10. 10 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El consejero delegado de Aernnova dejará la compañía a final de año

El consejero delegado de Aernnova dejará la compañía a final de año