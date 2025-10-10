El consejero delegado de Aernnova dejará la compañía a final de año

El consejero delegado de Aernnova, Ricardo Chocarro, que estaba al frente de la empresa vasca desde hace siete años, anunció este miércoles en el consejo ... de administración su dimisión por «motivos personales». La noticia ha sido comunicada a la plantilla este viernes, tal y como este periódico ha confirmado en fuentes sindicales.

El anuncio de Chocarro, que seguirá en la compañía hasta final de año, llega después de que los fondos de inversión propietarios de Aernnova, con el liderazgo de Towebrook, acometieran cambios en la estructura de gestión de la aeronáutica alavesa. En marzo, nombraron como presidente ejecutivo a Grant Skinner, que convive desde entonces con el fundador de la compañía, Iñaki López de Gandásegui, como presidente institucional.

Además, la empresa avanzará en las próximas semanas, como ha confirmado en una nota de prensa junto a la marcha de Chocarro, un nuevo plan estratégico para el periodo 2026-2028. Una guía para un momento complicado en el sector aeronáutico en el que los grandes fabricantes como Airbus y Boeing no dan facilidades para impactar la subida de precios en sus contratos. La situación ha forzado a Aernnova a cerrar en 2024 un segundo ejercicio consecutivo en pérdidas. Éstas ascendieron a 16,98 millones acumulándose a los 17,5 de 2023, y frente a los 47 millones de ganancias en 2022.

Decisiones en el futuro

Es una situación en la que los principales accionistas, cuando se trata de fondos de inversión, reclaman acometer medidas que, en ocasiones, tienen que ver más con razones financieras que industriales. Tras la marcha de Chocarro, la compañía deberá nombrar a un nuevo consejero delegado. En sus siete años de gestión, Aernnova ha afrontado la crisis de la pandemia de 2020, el atasco posterior de las cadenas logísticas y la hiperinflación desatada por la guerra de Ucrania. Un tiempo en el que la empresa ha podido, eso sí, aumentar sus capacidades industriales convirtiéndose en líder mundial en aeroestructuras.

Entre las operaciones más destacadas está la adquisición de las plantas de Embraer en Portugal cerrada en 2022. Además, Chocarro ha elevado las ventas desde 2018 hasta duplicarlas superando los mil millones.

Aernnova cuenta también con un elevado pasivo, una deuda que asciende a 609 millones con un vencimiento en 2029 y que agrava los gastos financieros. La cartera de pedidos de la compañía sigue creciendo con fuerza gracias a un sector que en 2024 elevó el número de pasajeros un 10% y superó las cifras previas a la pandemia. En ese escenario, uno de los principales clientes de Aernnova, Airbus, prevé para este año un aumento de la entrega de aeronaves del 7% hasta llegar a los 820 aviones.

Entre los principales programas en los que trabaja el fabricante de aeroestructuras están los Airbus 220, 320, 330 y 350. Además del Boeing 737 o los Embraer E1, E2 y el Praetor. Las entregas en 2024 fueron 1.095, un 3,6% más que el año anterior. Eso sí el reto del principal accionista es acelerar la rentabilidad.