CAF logra un importante préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 80 millones de euros

CAF ha firmado un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por valor de 80 millones de euros. El objetivo de la importante ayuda ... económica es financiar los proyectos de la compañía en materia de innovación y sostenibilidad en el sector de la movilidad.

El acuerdo se ha hecho público este viernes y permitirá inyectar dinero en los centros que la compañía beasaindarra tiene en España y Polonia. De esta forma, explica el comunicado, CAF podrá invertir en «digitalización, soluciones de movilidad autónoma y en la eficiencia energética de trenes y autobuses», además de acelerar la transformación de un «sector clave para el crecimiento económico y la reducción de emisiones».

La española Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno central de Pedro Sánchez y exministra de Economía, es la presidenta de esta entidad, una institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea cuyos accionistas son los Estados miembros.

Por otro lado, con este pacto, el BEI y la compañía vasca aseguran la competitividad industrial del continente, además de fomentar el «empleo cualificado» en el ámbito del transporte urbano e interurbano. «Esta financiación apoya la innovación tecnológica, la cohesión así como la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental, tres de las ocho prioridades estratégicas del Grupo BEI recogidas en su Hoja de Ruta Estratégica para los años 2024-2027», añade la compañía ferroviaria.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, más concretamente, el proyecto fomentará la iniciativa TechEU. Este programa, que se hizo público a principios de septiembre, nace para movilizar 250.000 millones de euros en inversiones de aquí a 2027 para startups, scaleups y empresas innovadoras en toda Europa.