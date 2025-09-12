Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nave de pruebas de la compañía ferroviaria CAF en Beasain. DV

CAF logra un importante préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 80 millones de euros

La ayuda sirve a la constructora de trenes beasaindarra para invertir en innovación y sostenibilidad en el sector de la movilidad

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:11

CAF ha firmado un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por valor de 80 millones de euros. El objetivo de la importante ayuda ... económica es financiar los proyectos de la compañía en materia de innovación y sostenibilidad en el sector de la movilidad.

