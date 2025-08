Donostia inicia el montaje del ordenador cuántico de IBM que estará operativo en otoño

El ensamblaje del IBM Quantum System Two, uno de los ordenadores cuánticos más avanzados del mundo, ha comenzado en el nuevo edificio del Polo ... Cuántico de Ibaeta, donde la estructura y los componentes electrónicos del sistema han empezado a encajar desde principios de verano, tal y como ha podido saber este periódico.

Fue, precisamente, ayer cuando el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, confirmó la noticia. «El montaje del ordenador cuántico de IBM ya ha comenzado. Algunas de sus piezas ya están en Donostia y se están ensamblando progresivamente. Tuve el privilegio de presenciar en Nueva York cómo se montaba esta máquina para realizar las pruebas correspondientes. Después se desmontó para ser trasladada aquí. Parte de lo que vi entonces se está empezando a reproducir ahora en San Sebastián. La máquina ya está aquí».

Las primeras piezas llegaron en junio, y desde hace unas pocas semanas se está dando forma al esqueleto de esta revolucionaria máquina. El movimiento de operarios en el edificio Ikerbasque así lo atestigua –ver imagen adjunta–. La mayoría de los componentes han sido enviados desde diferentes puntos de España y Europa, aunque algunas piezas clave provienen directamente de Estados Unidos, en concreto del centro Poughkeepsie de IBM, a dos horas del centro de Nueva York, donde se ensambla y calibra el ordenador cuántico que se instalará en San Sebastián entre los meses de octubre y diciembre.

El proceso de montaje se podría extender hasta otoño, periodo en el que está previsto que quede completamente instalado. Después, habrá que calibrar y ajustar la máquina. Una vez en funcionamiento, Donostia se convertirá, junto con la ciudad japonesa de Kobe, en uno de los únicos dos lugares del mundo que albergarán físicamente un IBM Quantum System Two.

El edificio que alberga la máquina, de cinco plantas y 6.000 metros cuadrados, ya está terminado. En su planta baja, visible desde la calle, se ha habilitado una sala de 110 metros cuadrados donde se instalará el sistema cuántico. En el nivel inferior ya se han dispuesto los sistemas de refrigeración necesarios para operar a temperaturas cercanas al cero absoluto (-273 ºC). En total, el centro acogerá a más de 300 investigadores y contará con más de 80 laboratorios. La inversión para este ambicioso proyecto asciende a 153 millones de euros hasta 2028. De esta cantidad, 25 millones han sido aportados por la Diputación de Gipuzkoa.

Ampliar El ordenador cuántico System Two de IBM que se encuentra en Nueva York y que se instalará en Donostia en otoño. I. L.

Este modelo es una evolución significativa respecto al inicialmente previsto para Donostia, el IBM Quantum System One. La decisión de apostar por su sucesor se debe a las capacidades mejoradas del System Two, que incorpora una arquitectura modular y escalable. Esta característica permitirá actualizar el sistema con nuevos procesadores a medida que IBM desarrolle futuras generaciones, sin necesidad de reconstruir toda la estructura. El equipo que se está ensamblando en la capital guipuzcoana incluirá el procesador Heron, con 156 cúbits, el más avanzado de la compañía hasta la fecha.

La 'milla cuántica'

Aunque Europa ya cuenta con acceso remoto a tecnologías cuánticas de IBM desde Alemania, San Sebastián será la primera ciudad del continente en disponer físicamente de un IBM Quantum System Two. Y aunque el sistema todavía se encuentra en fase de instalación, su uso ya está en marcha: «Desde mayo, Euskadi está utilizando el 50% de la capacidad contratada del ordenador cuántico de IBM de manera remota, gracias a los programas de investigación y formación de BasQ», explicaron el viceconsejero de Ciencia e Innovación, Adolfo Morais Morais, y el gerente de Ikerbasque, Miguel Ángel Arocena, durante la expedición que se organizó a Nueva York y en la que participó este medio.

La puesta en marcha del ordenador cuántico es solo el primer paso de un ecosistema científico e industrial más amplio, simbolizado por la llamada 'milla cuántica' de Donostia. Esta conecta el nuevo edificio con centros punteros como el DIPC y la torre Quantum de Nanogune. Más de veinte instituciones académicas vascas ya acceden a las capacidades cuánticas de IBM, y la intención de los impulsores es que el uso del System Two se reserve prioritariamente para entidades y empresas del País Vasco.

«En términos generales, la sociedad vasca no es del todo consciente de la importancia de la investigación que se realiza en Euskadi. Por eso es fundamental transmitir que apuestas estratégicas como esta no son algo aislado, sino una inversión de futuro. Esta infraestructura será un polo de atracción para profesionales altamente cualificados en áreas científicas punteras. Además, no solo estará al servicio de la investigación pública: también podrán utilizarla empresas interesadas. De hecho, ya existe un convenio entre Ikerbasque e Iberdrola, y no será el único. Esta iniciativa va a generar una dinámica muy potente, cuyos efectos positivos aún no somos capaces de anticipar del todo», aseguró el consejero Iglesias en la entrevista concedida ayer.