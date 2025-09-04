Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Decenas de personas en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha. EP

Una caída de los servidores informáticos de Adif paraliza la alta velocidad en Madrid

La información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible

EP

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:14

Una caída de los servidores informáticos de Adif, el gestor público de la red ferroviaria, ha ocasionado paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid. Debido a este incidente, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible.

Según ha informado Adif, ya está recuperando gradualmente la circulación, toda vez que está funcionando con los equipos informáticos de respaldo. No obstante, varios usuarios de los trenes aseguran que los retrasos superan la hora. Renfe ha comunicado que se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados durante todo el día de hoy.

Este jueves, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido a petición propia en una comisión del Congreso de los Diputados, que se estaba celebrando mientras ocurría esta incidencia, precisamente para explicar la situación del sistema ferroviario en España.

Sobre esta incidencia ha detallado que se han caído 300 servidores de Adif, por lo que el problema responde a un error informático. «Tendremos que saber qué es lo que ha pasado. Afortunadamente han entrado los sistemas de refuerzo y el problema está solucionado y el tráfico se irá normalizando», ha añadido.

Ante las críticas de la oposición sobre las recurrentes incidencias en la red, Puente ha incidido en que solo un 0,43% de los viajeros de Renfe llegan tarde a su destino.

«Tenemos más del doble de la red ferroviaria de alta velocidad de Alemania o de Italia y casi el doble que la red ferroviaria de Francia y, sin embargo, nuestro porcentaje de incidencias es menor y tenemos una ratio de puntualidad más alta, según el último informe oficial publicado en el año 2024 de la Unión Europea», ha argumentado.

