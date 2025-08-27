El exdiputado foral Larrañaga deja Kutxabank y se va a una firma de asesoramiento e inversión El exresponsable de Hacienda y también de Promoción Económica cierra una etapa de 25 años en la entidad bancaria, con un paréntesis de ocho en la Diputación para emprender un proyecto «personal»

El exdiputado foral de Hacienda y también de Promoción Económica de Gipuzkoa y hasta ahora asesor de empresas de Kutxabank, Jabier Larrañaga, emprenderá una nueva ... etapa profesional para una firma de asesoramiento e inversión, según ha anunciado él mismo en sus redes profesionales. Larrañaga ha estado 25 años en la entidad bancaria, con un paréntesis de ocho años en Diputación, de 2015 a 2023, donde ejerció de responsable de la política industrial y empresarial del territorio en los gobiernos de coalición de PNV, partido al que pertenece, y PSE-EE.

En julio de 2023, tras dejar la política, volvió a Kutxabank, en el área de asesor de empresas. Ahora anuncia que emprende en una nueva etapa en el ámbito del «asesoramiento y la inversión», en un proyecto más «personal», sin dar más detalles. Larrañaga, azpeitiarra de 53 años, da las gracias a Kutxabank, donde ha tenido la oportunidad de «trabajar, crecer y aprender con grandes profesionales».

