Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jabier Larrañaga, en una imagen de archivo. Gorka Estrada

El exdiputado foral Larrañaga deja Kutxabank y se va a una firma de asesoramiento e inversión

El exresponsable de Hacienda y también de Promoción Económica cierra una etapa de 25 años en la entidad bancaria, con un paréntesis de ocho en la Diputación para emprender un proyecto «personal»

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:22

El exdiputado foral de Hacienda y también de Promoción Económica de Gipuzkoa y hasta ahora asesor de empresas de Kutxabank, Jabier Larrañaga, emprenderá una nueva ... etapa profesional para una firma de asesoramiento e inversión, según ha anunciado él mismo en sus redes profesionales. Larrañaga ha estado 25 años en la entidad bancaria, con un paréntesis de ocho años en Diputación, de 2015 a 2023, donde ejerció de responsable de la política industrial y empresarial del territorio en los gobiernos de coalición de PNV, partido al que pertenece, y PSE-EE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  5. 5

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  6. 6 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  7. 7

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  8. 8

    La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  9. 9 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  10. 10 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El exdiputado foral Larrañaga deja Kutxabank y se va a una firma de asesoramiento e inversión

El exdiputado foral Larrañaga deja Kutxabank y se va a una firma de asesoramiento e inversión